Tout le monde l'avait oublié, il rapporte 10 ME au PSG

Par Corentin Facy

Les supporters du PSG l’ont peut-être oublié, mais Renato Sanches est toujours sous contrat avec le club parisien. Peut-être plus pour très longtemps puisqu’il pourrait définitivement signer à Benfica.

Recruté à l’été 2022 par le PSG pour 20 millions d’euros à Lille, Renato Sanches était un véritable pari pour l’état-major du club de la capitale. A l’époque, Luis Campos et Christophe Galtier, qui ont connu l’international portugais dans le Nord, étaient persuadés de pouvoir en faire un joueur qui compte au Paris Saint-Germain. Cela aurait sans doute été le cas si l’ex-pépite du Bayern Munich n’avait pas été plombée par les blessures, comme c’est quasiment le cas depuis le début de sa carrière. Depuis sa signature à Paris il y a trois ans, Renato Sanches a enchainé un prêt non-concluant à l’AS Roma et un second au Benfica Lisbonne, depuis le début de la saison 2024-2025.

🚨 Benfica et Rui Costa veulent GARDER RENATO SANCHES pour la saison prochaine !



💰 Des discussions sont actuellement en cours avec le PSG. Benfica dispose également d’une option d’achat de 10M€.



🗞 Record pic.twitter.com/Fcka5l2uuY — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) March 20, 2025

Une fois de plus, le champion d’Europe 2016 n’a pas été épargné par les pépins physiques, ce qui ne lui a jamais permis d’enchainer les rencontres sous les couleurs du Benfica. Avec seulement 8 apparitions en championnat et zéro titularisation, Renato Sanches vit une nouvelle saison presque blanche. Mais l’espoir reste de mise à Lisbonne, où l’on est convaincu de pouvoir retaper le joueur de 27 ans. La preuve, Record Portugal affirme que Rui Costa, l’actuel président du Benfica Lisbonne, souhaite conserver Renato Sanches à la fin de la saison.

Benfica veut garder Renato Sanches

Le média affirme que les dirigeants du club portugais sont convaincus que Renato Sanches peut être l’un des hommes forts de l’équipe la saison prochaine. Une excellente nouvelle pour le PSG alors que l’option d’achat de Renato Sanches s’élève à 10 millions d’euros en fin de saison pour le Benfica Lisbonne. La question est maintenant de savoir si les dirigeants portugais paieront cette option d’achat sans broncher pour conserver Renato Sanches, ou s’ils tenteront de négocier un transfert à la baisse avec l’état-major du Paris Saint-Germain. Quoi qu’il en soit, un accord ne devrait pas être difficile à trouver, le joueur n’entrant clairement plus dans les plans du club de la capitale pour l’avenir.