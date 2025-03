Le PSG a trouvé son troisième milieu au Barça

De retour à un excellent niveau avec le FC Barcelone, Frenkie de Jong intéresse toujours le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, qui avait manqué de peu sa signature en 2019, espère l’associer aux Portugais Vitinha et João Neves au milieu de terrain.

Le Paris Saint-Germain n’en a pas terminé avec le FC Barcelone. Après avoir arraché les signatures de Neymar et Ousmane Dembélé, sans compter celle de Lionel Messi que les Catalans n’avaient plus les moyens de conserver, le futur champion de France se prépare à récidiver avec Frenkie de Jong (27 ans). L’intérêt des Parisiens ne date pas d’hier puisque le Néerlandais, juste avant de s’engager avec le Barça en 2019, était passé tout proche d’un transfert au Paris Saint-Germain.

