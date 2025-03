Barcola intransférable, le PSG pose les barbelés

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’intérêt de Manchester City pour Bradley Barcola, évoqué plus tôt dans la semaine par la presse anglaise, se confirme. Mais le PSG n’a aucunement l’intention de négocier un départ de son ailier français.

Recruté il y a près de deux ans en provenance de l’Olympique Lyonnais pour 50 millions d’euros, Bradley Barcola a bien grandi au Paris Saint-Germain. Titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique, l’international français est l’un des artisans majeurs de l’excellente saison du PSG, avec ses 18 buts et ses 12 passes décisives toutes compétitions confondues. En toute logique, l’ailier gauche de 22 ans attise les convoitises et notamment chez les cadors de Premier League. Comme indiqué plus tôt dans la semaine par la presse anglaise, Manchester City est très intéressé par le natif de Lyon. Le site Fichajes confirme que Pep Guardiola est un grand fan de Bradley Barcola, dont les qualités sont justement celles qui manquent à l’effectif vieillissant de Manchester City.

Barcola à Manchester City, c'est un grand non

That smooth change of direction 🤤#UCL pic.twitter.com/8PF1o8NVAI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2025

Le champion d’Angleterre en titre est prêt à miser gros sur l’attaquant français, ce qui permettrait au PSG de réaliser une plus-value avec un joueur recruté pour 50 millions d’euros il y a deux ans. Mais le média espagnol est catégorique, affirmant que le Paris Saint-Germain n’a même pas l’intention de s’assoir à la table des négociations avec les dirigeants britanniques. A l’instar d’autres jeunes joueurs recrutés ces dernières années comme Vitinha, Joao Neves, Pacho ou Doué, l’ancien Lyonnais est tout simplement jugé comme « intransférable » par le PSG. Une position très forte de la part de Luis Campos et de Luis Enrique, qui devrait rapidement mettre fin aux rumeurs quant à un potentiel départ de Bradley Barcola vers Manchester City. En crise de renouveau, le club anglais va donc devoir trouver un autre attaquant pour dynamiter son attaque la saison prochaine.