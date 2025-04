PSG ‍: Grosse catastrophe, un prodige s'en va gratuitement

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les grands clubs européens ne se font aucun cadeau, et dans une lutte à distance, Manchester City s'apprête à faire signer l'un des plus grands talents patients. Mahamadou Sangaré va en effet quitter le PSG.

Agé de 18 ans depuis le 6 mars dernier, Mahamadou Sangaré est devenu international U18 français en novembre derniers, ses performances avec l'équipe de Youth League du Paris Saint-Germain n'ayant évidemment échappé à personne. Arrivé du Mali en 2021, révélé chez les jeunes du Racing, puis avec le club de Montrouge, l'avant-centre a rejoint le centre de formation du PSG et il arrive désormais à la fin de son contrat aspirant. À en croire Fabrice Hawkins, spécialiste du mercato pour RMC, Mahamadou Sangaré ne signera pas avec le Paris Saint-Germain et s'apprête donc à quitter le club de la capitale en fin de saison où forcément, on risque de très mal vivre cette séquence. Cette saison, toutes compétitions confondues, l'attaquant du PSG a marqué dix buts, dont huit dans la compétition reine en Europe. Et la destination de Mahamadou Sangaré, risque de faire tousser.

Le PSG voit filer un prodigieux avant-centre

🔴🔵 Mahamadou Sangaré (17 ans), arrivé en France il y a trois ans en provenance du Mali, a rapidement fait sensation. C'est le petit protégé de Momo Sissoko.



Après un passage réussi au Racing, où il a marqué lors de ses débuts, il a rejoint Montrouge, inscrivant 25 buts en une… pic.twitter.com/3GaGeVeN9U — ParisTeam (@Paristeamfr) October 16, 2024

En effet, le jeune attaquant du Paris Saint-Germain devrait s'engager avec Manchester City, le club entraîné par Pep Guardiola ayant pour idée ensuite de prêter Mahamadou Sangaré à Troyes. L'ESTAC, qui évoluera sans aucun doute en Ligue 2 la saison prochaine, appartient au City Football Group, et l'opération se fera donc sans aucun problème entre Manchester City et Troyes. Même si rien n'est acté concernant la signature de Sangaré chez les Cityzens, son départ du PSG est lui clairement décidé et Paris n'aura d'autre choix que de voir filer alors que depuis un an plusieurs grosses cylindrées tournaient autour du protégé de Momo Sissoko. Ce dernier ne le cachait pas, le jeune avant-centre né au Mali avait clairement tout pour réussir au PSG. Visiblement, quelque chose a changé et la belle histoire qui devait s'écrire à Paris va s'écrire ailleurs.