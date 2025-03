Kolo Muani à la Juve, le PSG récupère Khephren Thuram

Dans : PSG.

Alors que la Juventus Turin souhaite garder Randal Kolo Muani à la fin de la saison, le PSG pourrait en profiter pour négocier à prix réduit la venue de Khephren Thuram dans la capitale.

Toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain même s’il est prêté à la Juventus Turin jusqu’à la fin de la saison, Randal Kolo Muani pourrait encore rendre de fiers services au club parisien. Et pour cause, la Vieille Dame a déjà annoncé sa volonté de conserver l’attaquant tricolore à l’issue de la saison et pour l’instant. Le départ de Thiago Motta et la prise de fonctions d’Igor Tudor pourrait changer la donne mais pour l’instant, la presse italienne reste convaincue que la Juventus Turin va faire le maximum pour boucler définitivement la venue de Kolo Muani en juin prochain.

Le PSG veut récupérer Khephren Thuram

Une excellente nouvelle pour le PSG, qui va pouvoir récupérer un joli chèque… ou mieux encore, un nouveau joueur. Contre toute attente, Luis Campos envisagerait d’utiliser les négociations avec la Juve pour Kolo Muani afin de récupérer Khephren Thuram, selon les informations du site Europacalcio. Le média transalpin est affirmatif, le Paris Saint-Germain souhaite faire venir le milieu de terrain français, qui a rejoint la Juventus en provenance de l’OGC Nice pour 20 millions d’euros l’été dernier. Régulièrement utilisé par Thiago Motta avant le limogeage du technicien italien, le milieu de terrain de 24 ans va jouer gros dans les prochaines semaines avec le changement d’entraîneur à Turin et sa situation sera suivie de près par le board du PSG.

Car le club de la capitale est très motivé à l’idée de le faire venir, d’autant que ce recrutement entrerait parfaitement dans la politique récente du club avec l’achat de jeunes joueurs français à fort potentiel (Barcola, Doué). Rappelons par ailleurs que Thuram avait déjà été annoncé dans le viseur de Paris avant sa signature à la Juventus Turin. En ce sens, cette information n'étonnera pas les suiveurs les plus assidus du club francilien. Nul doute en tout cas que Paris saura utiliser le dossier Kolo Muani pour négocier à un prix très avantageux une potentielle signature de Thuram. Encore faut-il bien sûr que l’ancien Niçois soit d’accord pour revenir en Ligue 1, ce que l’on ignore encore pour le moment.