PSG ‍: Le Parc des Princes vidé brutalement ‍?

Par Claude Dautel

Depuis quelques semaines, cela s'agit dans le milieu des supporters. Mais, c'est du côté du Parc des Princes que les choses pourraient basculer et le PSG perdre un atout majeur.

Le match PSG-OM a remis les projecteurs sur le célèbre Virage Auteuil, devenu le coeur du stade parisien depuis que le plan Leproux a remis de l'ordre au Parc des Princes et surtout mis sous contrôle les Ultras. Tandis que le virage Boulogne est calme, le Collectif Ultras Paris pousse toujours très fort derrière Marquinhos et ses coéquipiers, mais va parfois trop loin dans ses messages. Cette saison, le Paris Saint-Germain a notamment tapé sur les doigts du CUP suite à une banderole sur la Palestine, et il est évident que les banderoles et chants qui ont visé Adrien Rabiot dimanche soir lors de PSG-OM ne resteront pas sans réaction. Mais les Ultras parisiens ne sont pas que dans le collimateur du club de la capitale, puisque les autorités pourraient brutalement les rayer de la carte révèle L'Equipe.

Les Ultras du PSG ciblés aussi par le ministre

Alors que le ministre de l'Intérieur, Benoît Retailleau, envisage de dissoudre plusieurs associations de supporters, particulièrement à Nantes et Saint-Etienne, le quotidien sportif affirme que le Collectif Ultras Paris est désormais menacé d'une dissolution et donc de disparaître. « La dissolution, c'est une des armes, mais c'est une arme ultime, pour envoyer un signal, une prise de conscience collective. Le Collectif Ultras Paris (CUP), qui s'est encore fait remarquer lors du dernier Classique, est dans le viseur depuis un moment », a confié une source proche du dossier des Ultras dans le quotidien sportif. Pour le Paris Saint-Germain, la fin du Collectif Ultras Paris serait forcément un énorme coup dur, les dirigeants du club de la capitale ayant mis du temps à gérer le retour des Ultras au Parc des princes après le fameux plan Leproux.

Et c'est peu dire que Nasser Al-Khelaifi a ce dossier à coeur, le dirigeant qatari ayant toujours eu une relation plutôt amicale avec les dirigeants du CUP. Priver le Parc des Princes de ses supporters les plus chauds serait une décision brutale et qui pourrait ramener de la tension, alors que sur le plan comportemental, les choses s'étaient apaisées autour du stade de la Porte de Saint-Cloud. A l'heure où 128 associations de supporters se sont unis pour contester les décisions du ministère de l'Intérieur, le PSG va avoir un oeil sur les prochaines décisions à venir.