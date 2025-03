PSG ‍: Donnarumma de zéro à héros ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Critiqué après la défaite au Parc des Princes la semaine passée, Gianluigi Donnarumma a été héroïque pendant le match retour à Liverpool, notamment lors des tirs au but.

« Celui qui n'est pas fiable, c'est Donnarumma. Il y a une frappe et sa main, c'est une motte de beurre. Alisson, c'est une main de maçon et l'autre, c'est une main de jardinier. » Mercredi dernier, Daniel Riolo avait dézingué le gardien de but italien du Paris Saint-Germain après le but encaissé à la dernière minute contre Liverpool. Mais ce mardi, Gigio Donnarrumma a répondu sur la pelouse d'Anfield à toutes les critiques qui lui étaient tombées dessus et il a même été désigné joueur de ce match.

D'abord en réussissant des arrêts de grande classe durant le match, particulièrement lorsque les Reds ont poussé comme des fous pour égaliser. Mais c'est lors des tirs au but que celui qui avait offert l'Euro à l'Italie contre l'Angleterre a récidivé. En stoppant sans bavure les tirs de Nunez et Jones, Donnarumma a qualifié le PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions après deux matchs totalement fous. De quoi faire taire les critiques pour pas mal de temps, et sur les réseaux sociaux les messages sont tous favorables au portier italien du PSG. Dans le football, tout va très vite, et en attendant Gigio Donnarumma a gagné les six séances de tirs au but dans lesquelles il était impliqué (3 avec l'AC Milan, 2 avec l'Italie et contre Liverpool avec le PSG).