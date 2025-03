PSG ‍: Un journaliste vedette demande pardon à Dembélé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au sommet de son art avec le PSG, Ousmane Dembélé est un candidat au Ballon d'Or. Les critiques se taisent peu à peu à l'encontre de l'attaquant de 27 ans.

Pendant longtemps, Ousmane Dembélé a été moqué pour son incapacité à cadrer un tir, que ce soit avec l'équipe de France, le FC Barcelone ou avec le PSG. Cependant, cette saison, et contre toute attente, le natif de Vernon est devenu une machine à marquer des buts, comme si le départ de Kylian Mbappé lui avait permis d'assumer ce rôle de finisseur tant attendu par Luis Enrique.

Dimanche, dans la foulée de la victoire parisienne contre l'Olympique de Marseille n'avait que des choses positives à dire de son joueur, le technicien espagnol ayant réussi à faire de Dembélé un des favoris dans la course au Ballon d'Or 2025 si le Paris Saint-Germain va loin en Ligue des champions et dans le Mondial des clubs. Pour certains journalistes, parfois sans pitié avec Ousmane Dembélé dans un passé pas si lointain, l'heure du mea-culpa a sonné tant le joueur tricolore explose tout cette saison.

Dembélé a tout changé, il avoue son erreur

C'est le cas de Dave Appadoo, grand reporter, chroniqueur France Football et sur La chaine L'Equipe. Conscient qu'Ousmane Dembélé avait franchi un hallucinant palier en marquant contre l'Olympique de Marseille son 30e but cette saison, notre confrère a demandé pardon à l'attaquant du PSG. « Aujourd’hui, Ousmane Dembélé est devenu un joueur de classe mondiale parce qu’il a toujours sa capacité à éliminer à bon escient, une intelligence dans les déplacements qui est frappante. Et avec cela, une efficacité devant le but et une détermination qui font qu’il est désormais dans la catégorie des grands joueurs.

Et moi, je fais mon mea-culpa, car je ne pensais pas qu’il pourrait se réinventer à son âge de manière aussi forte. C’était un joueur déséquilibrant, mais pas efficace, aujourd’hui, il me contredit avec force et bravo à lui. C’est important l’honnêteté et je demande pardon à Ousmane Dembélé. Pardon Ousmane, je t’adorais, mais je ne pensais pas que tu deviendrais aussi fort », a reconu Dave Appadoo, qui a le mérite d'avouer s'être planté, comme beaucou de monde, s'agissant des performances d'Ousmane Dembélé.