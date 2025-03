Le PSG et Monaco en guerre pour ce buteur de prestige

Le mercato estival se prépare doucement pour les clubs de Ligue 1, et certains pourraient se retrouver en concurrence. C’est le cas du PSG et Monaco, qui ont flashé sur le même avant-centre.

L’été promet d’être comme souvent agité en Ligue 1, avec un mercato qui se prépare d’ores et déjà en coulisses. Une fois n’est pas coutume, le Paris Saint-Germain sera l’un des principaux acteurs du marché des transferts en France, avec l’idée de continuer dans sa politique basée sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel. En ce sens, un attaquant évoluant en Russie a tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens et du coordinateur sportif Luis Campos. Il s’agit de Manfred Ugalde, avant-centre costaricien de 22 ans sous contrat avec le Spartak Moscou jusqu’en juin 2028.

✨🇨🇷 Manfred Ugalde could be on the move in the summer after being on PSG and AS Monaco list in January.



He’s scored three goals this week for Costa Rica, reaching 30 G/A with 23 goals and 7 assists. pic.twitter.com/7clCU9kwCf