Complément d'Enquête ‍: Hanouna écrase Nasser A-Khelaifi

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le numéro de Complément d'Enquête consacré à Nasser Al-Khelaifi a réalisé une bonne audience sur France 2, jeudi soir, mais on était très loin du score de celui sur Cyril Hanouna.

France 2 communiquait depuis pas mal de temps sur la diffusion jeudi soir de son magazine Complément d'Enquête sur Nasser Al-Khelaif, la chaîne faisant monter la sauce auprès des fans de football en annonçant ce numéro titré « Pouvoir, scandale et gros sous les hors-jeu du PSG ». Et cerise sur le gâteau, on apprenait en début de semaine que Véronique Rabiot serait l'invité du célèbre fauteuil rouge de Tristan Waleckx. Tout était donc réuni pour une belle audience, et ce vendredi les chiffres sont tombés et ils sont globalement bons. Avec 718.000 téléspectateurs, Complément d'Enquête a réuni une part d'audience de 10,4%, ce qui est le record pour cette saison. De quoi se réjouir pour la rédaction de l'émission, même si le président qatari du Paris Saint-Germain fait pâle figure par rapport au record d'audience pour ce magazine d'investigation.

Hanouna met Nasser Al-Khelaifi KO

Véronique Rabiot, gros malaise en plein Complément D'Enquête https://t.co/H57VcUnjDp — Foot01.com (@Foot01_com) March 28, 2025

Car, les 718.000 téléspectateurs de jeudi soir sont à des années-lumière du record absolu détenu par le Complément d'Enquête consacré à Cyril Hanouna en 2023. Ce numéro avait alors attiré 3 millions de téléspectateurs et une part d'audience de 32,9 %., soit plus de trois fois plus que l'enquête sur Nasser Al-Khelaifi. Sur les réseaux sociaux, cela a cependant bien fonctionné, les supporters du PSG et ceux des autres clubs se battant comme des chiffonniers sur les révélations supposées. Et cela sans l'intervention de l'armée numérique du Paris Saint-Germain dont on connaissait déjà l'existence, et qui cette fois a été clairement évoquée.