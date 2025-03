LdC ‍: L'UEFA récompense Gianluigi Donnarumma

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Homme du match à Anfiled mercredi, Gianluigi Donnarumma a été récompensé par l’UEFA après sa prestation XXL face à Liverpool. En effet, le gardien du PSG a été élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. L’international italien devance Marco Asensio, que le PSG retrouvera en quart de finale lors de son duel face à Aston villa et Harry Kane, une fois de plus buteur lors du succès du Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen. Il n’y a plus qu’à espérer pour les supporters du club parisien que désormais, Gigio Donnarumma poursuive sur cette lancée pour guider les Parisiens vers une nouvelle demi-finale de C1.