PSG ‍: Les journalistes fliqués au Parc des Princes, Stéphane Guy allume le Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Au détour d’un débat sur l’affaire des banderoles contre Adrien Rabiot au Parc des Princes, Stéphane Guy a encore tapé sur le Qatar.

S’il y a bien un journaliste qui ne se cache pas pour dire tout le mal qu’il pense du Qatar, c’est indiscutablement Stéphane Guy. Sans pour autant manquer d’objectivité avec le Paris Saint-Germain, l’ancien journaliste de Canal+ et de RMC désormais sur la Chaîne L’Equipe ne manque jamais une occasion pour taper sur ceux qui détiennent le PSG depuis 2011. Lors de la Coupe du monde au Qatar, cela a été frappant, mais pas uniquement. La preuve lors d’un récent débat sur le plateau de L’Equipe du Soir au sujet des banderoles à l’encontre d’Adrien Rabiot déployées par les Ultras du Parc des Princes. Tandis que sur le plateau, certains chroniqueurs laissaient courir l’idée que Nasser Al-Khelaïfi n’était pas au courant des banderoles contre l’international français de l’OM, Stéphane Guy a explosé de rire, jugeant que le Qatar contrôlait absolument tout dans son stade, des banderoles à la sécurité en passant par les journalistes présents sur place.

Stéphane Guy provoque encore le Qatar

« Vincent Labrune, le président de la Ligue de Football Professionnel, n’a pas dit un mot sur l’affaire Rabiot, le sous-fifre de Nasser Al-Khelaïfi. Il ne faut pas nous dire que le PSG n’était pas au courant des banderoles contre l’OM. Elles ne sont pas entrées pas l’opération du saint-esprit. C’est impossible que les banderoles entrent sans que le PSG soit en courant. Surtout pas avec le Qatar, s’il y a un truc sur lequel on peut leur donner du crédit, c’est la sécurité. Je n'ai aucun doute là-dessus. Quand tu es journaliste, tu présentes 15 fois ton accréditation au Parc des Princes » a glissé non sans ironie et agacement Stéphane Guy, grand habitué de l’enceinte du PSG, où il a commenté des dizaines de matchs pour Canal+ puis pour la chaîne RMC Sport. Un nouveau tacle à l’encontre du Qatar pour un journaliste qui collectionne les attaques à l’encontre du PSG ces derniers temps.