Le Parc des Princes c’est fini, le PSG va communiquer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un départ du Parc des Princes ne fait plus aucun doute pour le PSG, une tendance confirmée par Jérôme Rothen sur RMC.

Les supporters historiques du Paris Saint-Germain ne veulent pas en entendre parler et pourtant, un départ du Parc des Princes est plus que jamais dans les tuyaux. Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar n’ont aucunement l’intention de faire machine-arrière sur ce sujet, eux qui souhaitent bâtir leur propre stade, plus grand et plus moderne que le Parc. Plusieurs sites tiennent la corde comme ceux de Massy, de Poissy ou de Montigny-le-Bretonneux. Une chose est en tout cas certaine, l’avenir du Paris Saint-Germain à horizon dix ans ne devrait plus s’écrire au Parc des Princes. Une tendance qui inquiète les supporters, mais que Jérôme Rothen a confirmé sur les ondes de RMC.

« Certains ont parlé de Ris-Orangis, c’est totalement faux. Il n’y a pas de stade prévu là-bas. Ce ne sont que des mensonges. Par contre le site de Massy a repris du poids depuis quelques jours. Mais il y a la possibilité de deux autres sites. Ils avancent aussi sur le projet. Massy a un peu d’avance mais les deux autres sites ne sont pas abandonnés. Il y en a un qui n’est pas loin du Campus, vers Poissy. Concernant l’autre, le nom est déjà sorti, c’est Montigny-le-Bretonneux. Ce qui est officieux mais bientôt officiel c’est qu’ils vont bientôt quitter le Parc des Princes » a indiqué le consultant de RMC avant de poursuivre.

Jérôme Rothen confirme une officialisation imminente

« Moi ça me fait mal au cœur. Je suis né à trois kilomètres du Parc des Princes. J’y suis allé à l’âge de 4 ans. J’ai eu la chance d’y jouer pendant six ans avec le PSG. Aujourd’hui c’est un frein pour l’épanouissement pour tous les supporters. Le Parc c’était l’attachement à Paris » a fait savoir le consultant dans son émission ‘Rothen s’enflamme'. Selon lui, il n’y a donc plus aucun doute à avoir et l’officialisation pourrait même tomber dans les semaines à venir en ce qui concerne un départ du Parc des Princes. Un véritable crève-coeur pour l’ancien joueur de l’AS Monaco et du PSG, et pour tous les supporters du club Bleu et Rouge.