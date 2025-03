Le PSG remet un coup de pression à Donnarumma

Alors que son contrat expire en 2026, Gianluigi Donnarumma peine à s’entendre avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation. L’hypothèse d’un départ cet été devient crédible, d’autant que les dirigeants parisiens étudient une nouvelle piste en Belgique pour la succession de son gardien.

Gianluigi Donnarumma a forcément marqué des points, mais peut-être pas suffisamment aux yeux de ses supérieurs. Le gardien du Paris Saint-Germain a largement contribué à l’exploit contre Liverpool (0-1, 1-4 tab) en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Il n’empêche que son avenir dans la capitale reste incertain. Entamées depuis plusieurs mois, les discussions pour sa prolongation n’ont toujours pas abouti à un accord. Les conditions imposées par la direction, avec un salaire en partie basé sur le temps de jeu, semblent poser problème. Tout comme les performances irrégulières de l’Italien.

Si rien ne bouge avant l'été, Gianluigi Donnarumma se retrouvera à un an de la fin de son bail et le Paris Saint-Germain tentera probablement de le transférer. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les noms de potentiels successeurs alimentent les rumeurs. Parmi elles, la piste menant à Lucas Chevalier serait prioritaire. Mais le Lillois ne serait pas le seul dossier en cours. D’après le média TransferFeed, le pensionnaire du Parc des Princes s’intéresse aussi à Senne Lammens (22 ans).

🔵🔴 Manchester United, Manchester City, Arsenal, Newcastle, West Ham, Wolverhampton, Bayern München, and PSG show interest in Senne Lammens, with Antwerp seeking a transfer fee of 20 to 25 million euros.https://t.co/dAZMyDJyce#PSG #JupilerProLeague #Ligue1