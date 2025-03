PSG ‍: Nasser Al-Khelaïfi s'indigne

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Adrien Rabiot a directement visé Nasser Al-Khelaïfi sur son compte Instagram après les banderoles dont il a été la cible lors du choc PSG-OM dimanche. De quoi provoquer la stupéfaction du dirigeant qatari.

De retour au Parc des Princes dimanche soir avec le maillot de l’Olympique de Marseille sur les épaules, Adrien Rabiot a sans surprise été la cible des supporters du Paris Saint-Germain. Les chants insultants à l’encontre de l’international français ont fusé, tout comme des banderoles toutes plus répugnantes les unes que les autres. La mère du joueur a été ciblée, mais également son père décédé.

De quoi provoquer l’indignation du joueur, lequel a directement ciblé Nasser Al-Khelaïfi dans une publication sur Instagram. « Insulter une mère, et un père décédé... Tout se paye un jour. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus, la classe ça ne s'achète pas » a publié celui qui avait été promu capitaine de l’OM dimanche par Roberto De Zerbi.

Un message qui est remonté jusqu’aux oreilles du président parisien comme le rapporte L’Equipe. Dans son édition du jour, le quotidien national explique que l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi s’est indigné comme le confirme l’un de ses proches. « C'est incroyable, désormais Nasser est même coupable pour les chants des supporters. On préfère rester élégants, et ne pas répondre » explique un membre de la garde rapprochée de Nasser Al-Khelaïfi, pour qui le président du PSG n’était donc pas au courant des banderoles préparées par les Ultras du club de la capitale au sujet d’Adrien Rabiot et de ses parents. L’OM et le joueur sont en tout cas révoltés et ont prévu de porter plainte contre les supporters du club parisien après les messages haineux aperçus dans les tribunes du Parc des Princes dimanche soir.