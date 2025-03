Les arbitres avouent se régaler avec le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir au Parc des Princes, le PSG reçoit l'OM pour un Classique de Ligue 1 très attendu par les fans et observateurs des deux écuries rivales. L'arbitrage de Clément Turpin sera suivi de très près.

Le PSG peut terminer sa semaine de la meilleure des manières ce dimanche soir à domicile face à l'OM. Les hommes de Luis Enrique ont vécu de très belles émotions contre Liverpool en Ligue des champions et souhaitent faire mal à leur meilleur ennemi en France. L'Espagnol devrait aligner la meilleure équipe possible malgré l'avance au classement du Paris Saint-Germain. Et malgré également le contexte électrique autour de ce Classique, Luis Enrique exige de ses hommes une attitude parfaite. Cela s'en ressent d'ailleurs depuis le début de la nouvelle saison de Ligue 1...

Le PSG, un élève apprécié des arbitres

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Comme rappelé ces dernières heures par Le Parisien, le club de la capitale a pour l'instant écopé de seulement 30 cartons jaunes en 25 matchs disputés, pour 0 carton rouge. Le PSG n'a pas connu de polémiques avec l'arbitrage, tout le contraire de l'OM. Le club phocéen pris au total 38 fois cartons jaunes et 6 rouges, dont un contre Paris lors de la rencontre aller. Pour Saïd Ennjimi, arbitrer le club de la capitale est devenu un plaisir pour les arbitres de Ligue 1, du fait notamment du manque de stars qui composent son équipe : « Il faudrait analyser plusieurs saisons de l’OM pour voir si c’est une habitude. En revanche, pour le PSG, ça rentre dans une logique de choix de comportement et de jeu, principalement dans le fait de ne pas contester les décisions des arbitres et de se focaliser sur le jeu et le fait de courir beaucoup, ce qui permet aux Parisiens d’être beaucoup plus distants des arbitres. Le PSG d’hier et avant-hier avait des très fortes personnalités comme Ibrahimovic, Verratti ou Neymar. Aujourd’hui, aucun n’a ce profil sur le terrain, donc il n’y a aucune contestation qui s’orchestre. C’est devenu un vrai plaisir d’arbitrer l’équipe actuelle du PSG ». Ce dimanche soir au Parc des Princes, Clément Turpin ne manquera pas de pression sur les épaules. Le Français n'a pas que des fans parmi les supporters des deux formations.