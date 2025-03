PSG ‍: Vinicius Ballon d'Or, Ousmane Dembélé l'humilie

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La nouvelle arme offensive du PSG a le don de faire oublier Kylian Mbappé. Le réalisme d'Ousmane Dembélé met même Vinicius Junior KO debout.

L’idée de voir le PSG et le Real Madrid s’affronter en demi-finales de la Ligue des Champions fait forcément saliver beaucoup d’amoureux du football, pour qui ce serait un splendide choc au sommet et le retour de Kylian Mbappé dans la capitale française. En attendant, impossible de bruler les étapes étant donné que les deux clubs sont passés aux tirs au but en 1/8e de finale, signe que le chemin est encore long. Le duel se fait donc à distance et cela vaut aussi pour les individualités offensives. Cette saison, Ousmane Dembélé est déchainé et présente un visage bien différent de par le passé, quand il était connu pour ses actions spectaculaires, mais qui ne se terminaient jamais par un but. Désormais, l’ailier français est repassé dans l’axe, et il fait moins de crochets, mais plus de gestes justes devant le but. Cela lui vaut au total assez ébouriffant et impossible à prévoir avant le début de la saison de 30 buts marqués désormais.

Vinicus va devoir mériter son Ballon d'Or

Le compte Out of Context Football, très suivi sur les réseaux puisqu’il compte 4 millions d’abonnés, a profité de cette statistique rondelette de l’ancien rennais pour la mettre en perspective avec le prétendant au Ballon d’Or Vinicius. Ce dernier n’a tout simplement jamais atteint cette marque en une saison durant toute la durée de sa carrière, marquant 26 fois dans ce qui est jusqu’à présent sa meilleure marque. Certes, le Brésilien a été décisif dans des grands matchs européens et marque régulièrement plus de 20 buts, mais la comparaison a surpris la toile. Jamais l’attaquant du Real Madrid n’a atteint, en terme d’efficacité, celle d’Ousmane Dembélé. Une belle surprise pour le PSG, et une façon aussi quelque part de rabaisser Vini, qui va devoir montrer dans les prochains mois qu’il est réellement un prétendant au Ballon d’Or en augmentant son efficacité.