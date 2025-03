PSG ‍: Scandale arbitral lors des tirs au but, une légende se ridiculise

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a éliminé Liverpool aux tirs au but, et globalement, il n'y a rien à dire sur cette qualification parisienne. Cependant, Jamie Carragher, légende des Reds et consultant vedette, a contesté une décision de l'arbitre et s'est ridiculisé.

Consultant pour CBS Sports Golazo en Angleterre, Jamie Carragher n'a pas nié que le Paris Saint-Germain était plus fort que Liverpool et que le club français méritait sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Mais l'ancienne légende d'Anfield, récemment attaquée pour ses propos méprisants contre la CAN, a encore une fois raté une occasion de se taire.

Intervenant dans la foulée de la victoire du PSG aux tirs au but, Carragher a remis en cause le fait que Paris avait tiré en premier et que les gardiens de but étaient adossés à la tribune où étaient installés les supporters parisiens. « Je ne comprends pas car le PSG a gagné le tos et a eu droit de choisir le côté pour les tirs au but, mais aussi le fait de tirer en premier. Je ne vois pas pourquoi... », a lancé l'ancien joueur à l'antenne, mettant en cause l'honnêteté d'Istvan Kovacs, arbitre du match.

Très vite, Jamie Carragher a été moqué en Angleterre, les téléspectateurs britanniques étant étonnés qu'un joueur de ce niveau ne connaisse pas les règles dans ce cas précis. Et forcément, sur les réseaux sociaux, il a pris cher. « Clattenburg (ancien arbitre et consultant) a expliqué avant le tos que l'arbitre décide seul du premier tirage. Il choisit donc un côté pile pour un côté du terrain et un côté face pour l’autre. Et celui sur lequel la pièce tombe est celui où les tirs au but sont effectués. Vous pouvez voir que lorsque l'arbitre effectue le premier tirage au sort, il désigne clairement chaque côté lorsqu'il retourne la pièce. Ensuite il y a un deuxième tirage pour choisir qui tire en premier », a précisé un internaute, tandis que Jamie Carragher était sévèrement critiqué. Notamment par des rivaux de Liverpool, heureux de voir les Reds passer à la trappe contre le PSG. Quoi qu'il en soit, Monsieur Kovacks n'a commis aucune erreur avant les tirs au but, et globalement tout le monde est d'accord pour dire qu'il a été plutôt exemplaire lors de cette rencontre de très haut niveau.