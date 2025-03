PSG ‍: Contrat prolongé pour Donnarumma

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Héros du Paris Saint-Germain à Liverpool, Gianluigi Donnarumma a répondu de la plus belle des façons à ceux qui estimaient qu'il n'avait pas le niveau pour être le gardien du PSG. Sa prolongation de contrat est désormais acquise.

La semaine passée, au lendemain de la défaite parisienne contre les Reds au Parc des Princes, la question du successeur de Gigio Donnarumma était ouvertement évoqué, le portier italien ayant pris un but que l'on pouvait penser évitable. Mais, au lendemain de l'exploit parisien à Anfield, et de la masterclass du gardien de but du PSG que ce soit durant le match, mais surtout dans la séance des tirs au but durant laquelle il a écœuré Liverpool, il semble acquis ou presque que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos vont finaliser les négociations pour prolonger le contrat de Gianluigi Donnarumma. Alors que les discussions s'éternisent depuis des mois, et que Paris ne paraissait plus réellement compter sur l'ancien milanais, les choses ont changé en l'espace d'une soirée. Pour Jérôme Alonzo, Donnarumma a décroché sa prolongation de contrat sur la pelouse d'Anfield.

Donnarumma a frappé fort pour rester au PSG

PSG : Donnarumma de zéro à héros ! https://t.co/8vZxDCx4kQ — Foot01.com (@Foot01_com) March 11, 2025

L'ancien gardien de but du Paris Saint-Germain estime que le débat est désormais terminé sur son rôle de gardien de but numéro 1. « Pour moi, il a ni plus ni moins joué son avenir au PSG lors de cette victoire à Liverpool. Car si cela ne passait pas, c’était cuit pour lui. Car depuis trois ans, ce gardien n’avait gagné aucun match en Ligue des champions à lui tout seul en match à élimination directe. Il le savait et il a forcé sa nature. Là, j’ai vu un Donnarumma au pied du mur, presque à se dire que c’était sa dernière chance. Et il a fait tout ce qu’il n'aimait pas faire, il est allé au carton. C’était le match le plus important pour lui au PSG, il a gagné sa prolongation », a confié Jérôme Alonzo, qui pense que le PSG va vite régler ce dossier et conserver le portier international italien. On attend désormais que le Paris Saint-Germain officialise tout cela.