La dernière star du PSG vide son casier

Arsenal le veut, et le PSG a dit oui à son départ. Kang-In Lee ne sera pas retenu cet été après des performances décevantes, même s'il est le meilleur vendeur de maillots du club parisien.

Le PSG a marqué les esprits ces dernières années en faisant venir des joueurs parmi les plus renommés mondialement, comme Sergio Ramos, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar ou encore Daniel Alves, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham et Gianluigi Buffon pour remonter un peu plus loin. Mais cette période est terminée. Et ce qui pouvait passer pour un aveu de faiblesse ou un renoncement est en fait une stratégie qui porte ses fruits, avec un Luis Enrique à la baguette pour tirer le meilleur d’un effectif plus jeune, plus français, et plus à l’écoute des besoins collectifs plutôt que du rendement individuel. Tout proche d’être champion avec quasiment deux mois d’avance, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions avec la manière, le PSG régale. Cette bonne forme fait également quelques victimes, et notamment le dernier joueur à vendre encore des maillots à un niveau digne des anciennes stars parisiennes.

Prêt avec option d'achat, c'est ok

Il s’agit de Kang-In Lee, qui n’arrive pas à trouver sa place dans le système de Luis Enrique. Malgré sa polyvalence, l’ancien de Majorque joue les utilités et n’entre en jeu que dans les matchs de second rang, ou pour les derniers instants d’un match. Et pourtant, c’est le joueur du PSG qui vend le plus de maillots dans le monde sur ces deux dernières années, notamment en raison de sa grande popularité en Corée du Sud et en Asie, plus qu’en France et en Europe. Mais le message est passé pour le joueur acheté 22 ME à l’été 2023, qui a décidé de faire ses valises. Le PSG l’a prévenu qu’il accepterait toute forme de départ, même s’il privilégie un prêt avec option d’achat. Arsenal est, selon The Athletic, déjà sur les rangs pour un montage de ce type et faire de Lee l’une de ses recrues sous la coupe du nouveau directeur sportif Andrea Berta. Les Gunners veulent se renforcer offensivement et estiment manquer de joueurs à ce poste, eux qui ont bien du mal à finir leur saison avec les nombreux blessés de l’effectif de Mikel Arteta.