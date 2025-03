La LFP fait de la place pour envoyer le PSG en finale

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain peut compter sur le soutien de la Ligue de Football Professionnel. L’instance française prend soin de définir un calendrier avantageux pour les Parisiens dans l’optique d’un éventuel sacre européen.

Alors que le FC Barcelone et le Real Madrid se plaignent des programmes dessinés par la Liga, le Paris Saint-Germain n’a pas ce problème en Ligue 1. Au contraire, le club de la capitale peut se réjouir du traitement accordé par la Ligue de Football Professionnel. L’équipe entraînée par Luis Enrique, adversaire d’Aston Villa en quarts de finale de la Ligue des Champions, a vu l’instance française reporter son match contre le FC Nantes initialement prévu entre ses deux rencontres face aux Villans.

PSG-Nice programmé un vendredi

Les Parisiens se déplaceront à la Beaujoire le mardi 22 avril, soit trois jours avant la venue de l’OGC Nice au Parc des Princes. En effet, la Ligue de Football Professionnel a donné la programmation de la 31e journée de Ligue 1. Un week-end durant lequel PSG-Nice aurait pu représenter l’affiche du dimanche soir. Mais l’instance dirigée par Vincent Labrune a préféré placer ce match le vendredi 25 avril, sans doute pour donner davantage de temps au Paris Saint-Germain afin de préparer une éventuelle demi-finale aller de Ligue des Champions (contre le Real Madrid ou Arsenal) qui se jouerait le mardi 29 avril ou le mercredi 30 avril.

Il est clair que la Ligue fait son maximum pour faciliter le chemin européen du champion de France en titre. Comme pour la rencontre à Nantes, il faut donc s’attendre à voir l’instance reporter le match entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain prévu le week-end du dimanche 4 mai. La partie tomberait effectivement entre la demi-finale aller et la demi-finale retour de Ligue des Champions. Et les Alsaciens, pas plus que les Nantais, n’auraient sûrement pas leur mot à dire.