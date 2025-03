Le PSG va chercher son futur gardien à Barcelone

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

L’avenir de Gianluigi Donnarumma étant incertain, le Paris Saint-Germain anticipe un possible départ de son gardien. Le club de la capitale étudie plusieurs pistes sur le marché des transferts, y compris celle menant à Joan Garcia, le dernier rempart de l’Espanyol Barcelone très convoité en Europe.

L’agent de Gianluigi Donnarumma a beau afficher sa sérénité, un départ de son client n’est toujours pas à exclure. Les discussions pour sa prolongation au Paris Saint-Germain n’ont pas abouti et rien ne dit que la situation évoluera d’ici la fin de la saison. Les dirigeants parisiens sont sûrement attentifs aux performances de l’Italien. Dans ce cas, le grand artisan de l’exploit à Liverpool en Ligue des Champions a forcément marqué des points. Mais peut-être pas suffisamment pour rassurer ses supérieurs.

Joan Garcia très coté en Europe

C’est en tout cas ce que laissent entendre leurs recherches sur le marché des transferts. La direction francilienne, consciente que son portier sous contrat jusqu’en 2026 devra être transféré cet été s’il ne prolonge pas, tente d’assurer ses arrières en préparant la venue d’un nouveau gardien. Il pourrait s’agir du Lillois Lucas Chevalier, décrit comme la priorité du Paris Saint-Germain. Mais le champion de France en titre creuse aussi d’autres pistes à l’étranger. Cette semaine, le dossier Senne Lammens (22 ans, Royal Antwerp) a été révélé, pendant que l’intérêt pour Joan Garcia se confirme.

🧤 Por segundo mes consecutivo, @JoanGarciaRCDE es el ganador de 𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 👏🏼 esta vez, gracias a esta intervención en el #EspanyolGirona. Enhorabona, Joan 😍🔝 pic.twitter.com/FNmFUkiqCZ — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 27, 2025

En effet, le quotidien Marca affirme que le pensionnaire du Parc des Princes fait bel et bien partie des courtisans du dernier rempart de l’Espanyol Barcelone. Le portier de 23 ans réalise une saison remarquée, lui qui était le seul gardien de Liga à dépasser les 100 arrêts cette saison avant le début de la 29e journée ce week-end. Ce n’est donc pas un hasard si de nombreuses écuries l’observent attentivement. Le Bayer Leverkusen, le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético Madrid, Manchester United et Arsenal, qui avait proposé 12 millions d’euros (plus 8 millions d’euros en bonus) l’été dernier, sont annoncés sur le coup. A noter que le contrat de Joan Garcia contient une clause libératoire à 25 millions d’euros.