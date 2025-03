Ibrahima Konaté au PSG, l'incroyable tour de force

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un défenseur central dans l’optique du prochain mercato, le PSG a fait le choix d’accélérer pour faire venir Ibrahima Konaté, en fin de contrat avec Liverpool en 2026 et qui semble enclin à signer à Paris.

En éliminant Liverpool en huitième de finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a envoyé un message fort en Europe. Le club de la capitale est un sérieux prétendant à la victoire finale en C1, c’est à présent un fait que plus personne ne peut contester. Mais avec ce tour de force contre les Reds, le PSG a également crédibilisé son projet auprès de ses potentielles cibles pour le prochain mercato estival. C’est notamment le cas d’Ibrahima Konaté, pisté par Luis Campos afin de succéder à terme à Marquinhos au sein de la défense centrale parisienne.

🚨EXCL. Le PSG a aussi pris de l’avance sur Liverpool en coulisses… sur le dossier Ibrahima Konaté ! 🇫🇷⚔️



Liverpool, soucieux de perdre VVD et Ibou le même été va dégainer une nouvelle offre de prolongation au joueur.



À date, Ibou préfère rejoindre le PSG, Liverpool le sait. pic.twitter.com/soC9fUkC9h — SPORTS ZONE (@SportsZone__) March 12, 2025

L’international français a été impressionné par l’équipe de Luis Enrique lors de la double-confrontation en huitième de finale de Ligue des Champions et selon Sports Zone, cela pourrait grandement influencer son avenir. Le média spécialisé l’affirme, le Paris Saint-Germain a désormais une nette avance sur Liverpool en coulisses pour la signature de l’ancien roc de Salzbourg. Les Reds ne sont pas sereins dans ce dossier, car ils redoutent de perdre Virgil Van Dijk (fin de contrat) et Ibrahima Konaté le même été.

Avantage PSG dans le dossier Konaté

Liverpool souhaite donc blinder Konaté, dont le contrat expire en juin 2026, et va dégainer une offre XXL de prolongation. Mais la tendance n’est pas vraiment à l’optimisme pour les dirigeants du club de la Mersey puisque selon Sports Zone, « à date, Konaté préfère rejoindre le PSG et Liverpool le sait ». C’est donc un incroyable tour de force que le club parisien s’apprête à réaliser avec un joueur installé en Equipe de France et qui fait partie des meilleurs défenseurs de Premier League depuis plusieurs années. Reste maintenant à voir combien Liverpool réclamera pour le transfert de son défenseur en cas de départ cet été. A n’en pas douter et en dépit de sa situation contractuelle, la facture risque d’être très élevée.