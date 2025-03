100 ME pour Dembélé, la vengeance de Liverpool sera terrible

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Buteur à Anfield (0-1, 1-4 tab) mardi en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a tapé dans l’œil de Liverpool. Les Reds se verraient bien recruter l’attaquant du Paris Saint-Germain pour compenser le possible départ en fin de contrat de Mohamed Salah.

Les commentaires sont élogieux pour le Paris Saint-Germain. Au lendemain du succès à Liverpool en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Luis Enrique et ses hommes récoltent les louanges des médias français et étrangers. Cette victoire de prestige a mis en lumière les qualités collectives et individuelles des Parisiens. Résultat, leur cote risque d’augmenter sur le marché des transferts. Il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour voir la presse espagnole lancer une rumeur concernant Ousmane Dembélé.

Liverpool prêt à miser 100 millions d'euros ?

D’après le site de Fichajes, l’attaquant du Paris Saint-Germain, suivi par les Reds depuis plusieurs années, a réveillé leur intérêt avec ses performances dans cette confrontation. L’actuel leader de Premier League envisage de renforcer massivement son effectif cet été, notamment avec la signature de l’international tricolore buteur à Anfield, et auteur d’un tir au but parfaitement exécuté. On apprend que Liverpool serait prêt à offrir 100 millions d’euros pour conclure le transfert d’Ousmane Dembélé. La proposition permettrait au Paris Saint-Germain de doubler sa mise puisque l’ancien joueur du FC Barcelone avait été recruté pour 50 millions d’euros en 2023.

Pas sûr que la perspective de réaliser une plus-value intéresse la direction francilienne. Nos confrères indiquent que les dirigeants parisiens pourraient demander un montant supérieur. Mais le Paris Saint-Germain n’est pas du genre à ouvrir la porte à ses cadres, et ce peu importe le montant proposé. Le club de la capitale n’acceptera sûrement aucune discussion pour son attaquant à 29 buts cette saison toutes compétitions confondues. En cas de départ libre de Mohamed Salah, Liverpool devra chercher ailleurs.