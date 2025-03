Le PSG craque pour Nico Schlotterbeck et lâche 70 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un défenseur capable d’assurer la relève de Marquinhos à l’avenir, le PSG a craqué pour Nico Schlotterbeck selon la presse allemande.

Un an après avoir réalisé une très belle opération en s’attachant les services de Willian Pacho en provenance de Francfort, le Paris Saint-Germain a dans l’idée de repartir en Allemagne cet été pour compléter son secteur défensif. Le club parisien souhaite cette fois recruter un défenseur capable à terme de prendre la succession de Marquinhos, lequel aura 31 ans dans quelques jours. La presse allemande révèle en ce milieu de semaine que le Paris Saint-Germain a identifié une cible potentielle au Borussia Dortmund puisque Luis Campos et Luis Enrique ont flashé sur Nico Schlotterbeck, solide défenseur central de 25 ans évoluant au Borussia Dortmund et comptant 20 sélections avec l'Allemagne.

📢| PSG zeigt konkretes Interesse an Nico Schlotterbeck. Für den Innenverteidiger werden mindestens 60 Mio. € aufgerufen – eine Summe, die der französische Spitzenklub offenbar ohne Weiteres aufbringen würde. #BVB



🗞️@SPORTBILD pic.twitter.com/IacagshFO1 — BVB Newsflash (@bvbnewsflash) March 27, 2025

A en croire les informations de Bild, Nico Schlotterbeck est aujourd’hui l’une des pistes privilégiées par l’état-major parisien pour renforcer sa défense, à tel point que le champion de France en titre envisage de poser 70 millions d’euros pour le faire venir cet été avec un salaire nettement revu à la hausse pour le joueur en comparaison avec ce qu’il perçoit actuellement à Dortmund. Bild explique que Schlotterbeck ne serait pas contre l’idée de quitter le BVB, mais le PSG devra composer avec la rude concurrence de Liverpool, également sur les rangs alors que les Reds pourraient perdre Virgil Van Dijk et Ibrahima Konaté lors du prochain mercato.

Le PSG et Liverpool en concurrence pour Schlotterbeck

Voilà en tout cas une piste intéressante creusée par Paris, qui continue à se pencher sur des jeunes joueurs à fort potentiel pour développer son projet, comme cela a été fait par le passé avec Pacho, Barcola, Joao Neves ou encore Doué. Du côté du Borussia Dortmund en tout cas, le message est clair : en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions, il ne sera pas possible financièrement de retenir un tel joueur. L’opération est donc trop belle pour passer à côté aux yeux de la direction parisienne, convaincue que Nico Schlotterbeck a le profil idéal pour s'intégrer progressivement dans la capitale française avant potentiellement de prendre la succession de Marquinhos à terme.