PSG ‍: Tentative de cambriolage chez Pacho

Par Claude Dautel

Visiblement bien informé de l'agenda de Willian Pacho, des cambrioleurs ont réussi à s'introduire dans son domicile en région parisienne ce mercredi.

Considéré comme le meilleur renfort du mercato estival 2024 du Paris Saint-Germain, Willian Pacho a apporté sa pierre à l'édifice lors de la qualification du PSG à Liverpool. Durant cette trêve internationale, le défenseur a été convoqué par sa sélection nationale, et c'est pour cela qu'il a pris un vol vers l'Équateur au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain contre l'OM.

Probablement informé que le footballeur de 23 ans n'était pas France, des cambrioleurs ont brisé une vitre de son domicile afin d'y pénétrer pour dérober tout ce qu'ils pouvaient. Cependant, il y a eu un grain de sable, puisque la femme de ménage, qui a constaté cette visite des cambrioleurs et a prévenu la police, a indiqué, selon Le Parisien, qu'à priori les malfrats seraient repartis les mains vides.

Pacho n'est pas le premier joueur du PSG à avoir ce problème

Willian Pacho n'est pas le premier footballeur du Paris Saint-Germain à recevoir la visite de cambrioleurs, le PSG ayant même mis en place une protection pour ses joueurs. Et Paris n'a pas non plus le monopole de ce genre de braquage, de tels événements ayant eu lieu à Lille, Lyon et Marseille pour ne citer que ses villes. Il y a quelques mois, une bande avait été interpellée en région parisienne, et un fichier avec les adresses personnelles de plusieurs joueuses du PSG avait été retrouvé, preuve que ce genre d'informations circule.