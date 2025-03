Le PSG organise une fête, le Paris FC pirate la soirée

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

On est très loin des fêtes signées Neymar, lesquelles entraînaient parfois les joueurs du PSG dans des nuits où certains n'avaient pas une hygiène de vie exemplaire. Mais le Paris SG a tout de même fêté la qualification face à Liverpool.

Deux jours après avoir signé un authentique exploit à Anfield en arrachant le ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions, les joueurs du Paris Saint-Germain ont décidé de se retrouver pour un diner festif dans un restaurant privatisé à cette occasion. En tout, les familles ayant été invitées, ce sont près de 80 convives qui ont participé à cette soirée, qui était resté confidentiel jusqu'à ce que le magazine économique Challenge le dévoile cette semaine dans sa rubrique Indiscrétion.

Il est vrai que le média, qui appartient au groupe LVMH, révèle aussi que les joueurs du PSG ont fêté cela en buvant, avec modération, du champagne Moët et Chandon, marque phare du groupe de la famille Arnault. On sait donc facilement d'où vient l'info de nos éminents confrères de la presse économique.

Les joueurs du PSG financent le Paris FC sans le vouloir

De manière malicieuse, nos confrères font remarquer que les propriétaires de la célèbre marque de champagne consommée par les footballeurs du Paris Saint-Germain sont également ceux du Paris FC, possible concurrent du PSG en Ligue 1, du moins si la saison se termine bien. Bien évidemment, tout cela est à prendre avec légèreté, car les joueurs parisiens ont été très raisonnables puisque trois jours plus tard, ils affrontaient l'Olympique de Marseille au Parc des Princes, et ils ont tous tenu leur rang. On est loin des gueules de bois et des forfaits de dernière minute en raison de soucis gastriques connus durant les années Neymar-Messi.