Le PSG humilie l'OM sur une jambe, il jubile

Ce dimanche soir au Parc des Princes, le PSG a pris le meilleur sur l'OM. Une belle victoire du club de la capitale qui a conclu sa semaine de la meilleure des manières.

Le PSG a un calendrier démentiel en cette seconde partie de saison. Il y a quelques jours, beaucoup de fans et observateurs du club de la capitale se demandaient comment les joueurs de Luis Enrique allaient gérer les rencontres face à Liverpool en Ligue des champions et contre l'OM en Ligue 1. Mais tout va pour le mieux au Paris Saint-Germain, qui aura gagné les deux matchs. De quoi impressionner pas mal de monde, surtout que les champions de France s'en sont sortis sans blessures. Magnifique pour Romain Beddouk, qui loue d'ailleurs la mentalité des joueurs.

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le journaliste a en effet indiqué sur le sujet : « On a eu bien mieux dernièrement mais un Classique, ça ne se joue pas, ça se gagne. (...) Sur cette période de fou furieux, le PSG ne peut pas être brillant à chaque rencontre. Sur cette période, j'ai été d'ailleurs bluffé par le nombre de matchs où Paris a été à côté de son sujet. (...) Il y eu 20 matchs en 2025. Il y a un PSG des petits matchs, un PSG des grands matchs et un PSG des très grands matchs.

Contre l'OM, on a eu un PSG des petits matchs, qui s'applique à ce que le suspense n'existe pas réellement. (...) Le facteur physique rentre en compte. C'est le 20e match de 2025 avec Liverpool en semaine avec la charge physique et émotionnelle. Mais face à l'OM, ça suffit, il n'y a pas eu besoin de faire plus pour l'emporter. (...) La série d'invincibilité face à l'OM continue, elle date de y'a 5 ans. Et cette série peut durer encore longtemps ». Le PSG va désormais pouvoir profiter de quelques jours de trêve du fait de la trêve internationale. L'occasion pour Luis Enrique de travailler d'autres stratégies pour continuer de faire gagner son équipe.