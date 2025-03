PSG : « Gifi » c'est fini, Riolo n'est plus l'ennemi de Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Longtemps vindicatif à l’égard de Luis Enrique, Daniel Riolo a profité de la qualification du Paris Saint-Germain face à Liverpool pour faire son mea-culpa. Le consultant veut toutefois rester nuancé envers l’entraineur parisien.

Dès son arrivée au Paris Saint-Germain à l’été 2023, Luis Enrique a expliqué qu’il aurait besoin de temps pour mettre en place son plan de jeu. Pendant cette longue période de plus d’un an, l’entraineur parisien s’est attiré de très nombreuses critiques de consultants qui ne comprenaient pas exactement où il voulait en venir. Finalement, depuis plusieurs semaines, voire mois, le Paris Saint-Germain détruit tout sur son passage et affiche un niveau de jeu spectaculaire. La qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions face à Liverpool est d’ailleurs l’occasion pour certains de faire leur mea-culpa. Daniel Riolo n’y échappe pas, lui qui s’est souvent adonné à surnommer Luis Enrique « Gifi » tout en critiquant le fait qu’il changeait tout le temps de onze de départ.

« Une personne a le droit de changer »

🗨️ " - Gilbert : "Gifi, c'est fini ?

- Daniel : Gifi est mort ! Il a démarré ce soir avec la même équipe que la semaine dernière. Ca n'existait pas !" #RMCLive pic.twitter.com/bRzHdgaK7D — After Foot RMC (@AfterRMC) March 11, 2025

« Il y a des choses assez incroyables qui ne sont pas le fait du hasard. Une personne a le droit de changer. Vu ce qu'il se passe depuis deux mois et le point de rupture qu'il avait atteint à l'automne, où c'était même tendu dans le vestiaire... Il y a des moments qui peuvent être un tournant dans une saison, des clashs qui servent à remettre tout le monde dans le droit chemin. Dès le départ, quand il est arrivé, j'avais dit : 'ce gars peut offrir des joies incroyables parce que sa façon de faire jouer ses équipes est toujours bien, mais il y a toujours une ou deux dingueries qui finissent par vous laisser un goût dans la bouche'. Gifi ? Il ne le fait plus. Il n'y a plus ces trucs. Maintenant, tout est clair, il met même du temps à faire des changements, il a son équipe. Truc de fou, il a démarré ce soir comme il a démarré la semaine dernière (même onze titulaire, ndlr), ça n'existait pas », a déclaré Daniel Riolo au sujet de Luis Enrique. Pour l’heure, l’entraineur parisien est en train de mettre tout le monde dans sa poche.