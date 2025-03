La Ligue 1 plus forte que la PL, Van Dijk demande pardon

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Après l’élimination de Liverpool face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Virgil Van Dijk a été aperçu et filmé en pleine discussion avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos dans le tunnel d’Anfield. Ce n’était toutefois pas pour parler mercato.

La nouvelle a fait le tour des réseaux en un rien de temps. Quelques minutes à peine après la défaite aux tirs au but de Liverpool devant son public face à un impressionnant Paris Saint-Germain, Virgil Van Dijk s’adonnait à une discussion presque privée avec Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos. Une scène qui a eu plusieurs conséquences. Outre l’agacement provoqué chez les supporters des Reds qui voient leur capitaine discuter avec les dirigeants adverses alors qu’ils viennent d’être éliminés de la Ligue des champions, cela a permis à certaines rumeurs mercato d’être relancées. Et pour cause, le défenseur néerlandais sera en fin de contrat à l’issue de la saison et son nom a souvent été associé au PSG. Toutefois, que ceux qui souhaitaient le voir porter le maillot Rouge et Bleu remballent leurs espoirs : il ne s’agissait pas d’une discussion portée sur le mercato.

Virgil van Dijk s’est excusé auprès du PSG

Aperçu dans les couloirs d’Anfield discutant avec Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos, Virgil van Dijk n’avait pas pour projet de parler mercato et négociations contractuelles. En effet, RMC Sport indique que le capitaine des Reds a simplement présenté ses excuses auprès de la direction parisienne pour ses propos contre la Ligue 1 lors de la mi-temps du match aller. Pour rappel, il avait lâché « ce n’est pas la Ligue 1 » lorsque Luis Campos faisait parler sa colère contre l’arbitre de la soirée.

En outre, on apprend aussi qu’en plus de ses excuses, il a affirmé aux deux dirigeants parisiens que le Paris Saint-Germain n’était pas juste la meilleure équipe qu’il a affrontée cette saison, mais bel et bien la meilleure équipe qu’il a affrontée ces trois dernières saisons. Un échange que la direction parisienne semble avoir apprécié.