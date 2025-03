Le Qatar, Nasser et le PSG, Di Méco tacle durement

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG domine outrageusement la Ligue 1 cette saison et file vers un nouveau titre dans quelques semaines. De quoi en agacer plus d'un, dont Eric Di Meco.

Dans quelques semaines maintenant, le PSG décrochera le 13e titre de son histoire en Ligue 1. Le club de la capitale a actuellement 19 points d'avance sur son dauphin, l'OM. La domination extrême des Franciliens malgré le départ récent de Kylian Mbappé ne plait pas à tout le monde parmi les fans et observateurs du football français. C'est notamment le cas d'Eric Di Meco. D'autant que l'ancien de l'OM trouve que Nasser Al-Khelaïfi a beaucoup trop de pouvoir auprès des autres clubs et présidents français.

Eric Di Meco n'en peut plus

Ces dernières heures sur RMC, Eric Di Meco a en effet dévoilé le fond de sa pensée. Et ça a le mérite d'être clair : « Le football a existé avant que le Qatar arrive et il existera après. Le club le plus fort est souvent le plus puissant et a une place privilégiée, ça je suis d’accord. Ça a été le cas avec Jean-Michel Aulas à l’époque où Lyon dominait le championnat. Mais là, il y a un vrai conflit d’intérêts avec leur chaîne qui achète les droits TV. Il y a des sponsors maillots qui sont surdimensionnés par rapport au prix du marché, car il y a un État derrière eux. Il vend des joueurs au Qatar pour 30 à 40 millions d’euros, alors que tu les aurais vendus ailleurs pour 10 millions. Et là, avec beIN Sports, il y a un vrai conflit d’intérêts. À la table des négociations, il y a un président tout-puissant qui met la pression sur les autres ». Toujours est-il qu'une solution devra être rapidement trouvée concernant le problème actuel autour des droits tv de la Ligue 1. DAZN pourrait, selon Daniel Riolo, dire stop à l'issue de la saison en cours. Reste à savoir comment BeIn Sports réagirait.