PSG ‍: Luis Enrique démonte Dunkerque

Par Quentin Mallet

Qualifié pour la finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain s’est fait peur face à l’USL Dunkerque. Les joueurs nordistes l’avaient d’ailleurs mauvaise après la rencontre suite à l’absence d’utilisation de la VAR sur l’égalisation parisienne. Luis Enrique a défendu les siens en affirmant que la victoire était méritée.

Pour la 21e fois de son histoire, le Paris Saint-Germain s’est qualifié en finale de la Coupe de France après avoir renversé l’USL Dunkerque. C’est au terme d’un match à rebondissements que les Parisiens l’ont emporté (2-4), même si ces derniers se sont faits peur. Une situation litigieuse sur le deuxième but parisien, lequel a mené à l’égalisation, a d’ailleurs fortement énervé les Dunkerquois. « Comment, avec le VAR en 2025, l'arbitre peut donner un corner qui n'existe pas ? C'est inadmissible », déclarait Opa Sanganté, capitaine dunkerquois, à la fin de la rencontre. Pour Luis Enrique, cette situation favorable au PSG n’a en rien changé l’issue du match puisque son équipe était beaucoup plus forte et dangereuse.

« On mérite clairement d’être qualifiés »

« Nous avons eu plus de trente occasions. Tu vas me parler d’une action de jeu, je peux vous parler de huit actions de jeu qui, je pense, n’ont pas été correctes et qui nous ont porté préjudice. Huit minimum. Mais je ne veux pas me concentrer là-dessus. Je crois que nous avons fait un très bon match dans une super ambiance et un stade spécial. Le reste, ce ne sont que des petits détails. Nous avons mérité de nous qualifier en finale de manière claire. Les détails m’intéressent peu », a d’abord déclaré Luis Enrique en conférence de presse d'après-match.

L’entraineur parisien estime que son équipe n’aurait jamais pu perdre ce match, même sans cette action jugée incorrecte par les cadres dunkerquois. « On mérite clairement d'être qualifiés. (...) Dunkerque a passé deux fois la ligne médiane et a profité d'erreurs d'inattention. L'équipe a démontré de la maturité et une capacité à retourner des situations », a conclu l’entraineur parisien, lequel est en route pour un deuxième trophée de Coupe de France consécutif.