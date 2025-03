LdC ‍: Paris fait tomber Liverpool ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitième de finale retour

Anfield

Liverpool-PSG 0-1 après prolongation (1-4 tab) (aller 1-0)

But : Dembélé (12e)

Tirs au but réussis : Salah (1) pour Liverpool ; Vitinha (1), Ramos (2), Dembélé (3), Doué (4) pour le PSG

Battu 1-0 à l'aller, le PSG a rendu la pareille à Liverpool du côté d'Anfield (0-1). Paris l'emportait aux tirs au but grâce à un grand Donnarumma.

Le PSG arrivait à Anfield avec beaucoup d'optimisme malgré le score défavorable. En effet, les Parisiens avaient nettement dominé le match aller et espéraient en faire de même ce soir. Cependant, l'entame était anglaise avec une forte pression mise sur les buts de Donnarumma. A l'exact opposé de la semaine dernière, le PSG ouvrait le score sur sa première occasion. Konaté surprenait Alisson d'un tacle mal venu et Dembélé poussait le ballon au fond. Paris faisait mal aux Anglais en contre mais Barcola butait sur Alisson (17e). Souvent en bonne position, Kvaratskhelia n'ajustait pas bien ses tirs. Derrière, Donnarumma était très propre pour placer le PSG en tête au repos.

OUSMANE DEMBÉLÉ REMET LE PSG À ÉGALITÉ APRÈS 12 MINUTES ! ⚡️⚡️#LIVPSG | #UCL pic.twitter.com/SiaBMw0EXE — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 11, 2025

Après la pause, Liverpool prenait progressivement le dessus dans le jeu. Les Anglais faisaient le siège du but parisien. Szoboszlai se voyait refuser un but pour hors-jeu (53e). Puis, le Hongrois était contré au dernier moment par Pacho (57e). Donnarumma détournait lui une tête de Diaz (58e). Les poteaux parisiens étaient aussi sollicités. Paris tenait le coup pour arracher une prolongation. 30 minutes supplémentaires qui permettaient au PSG de rééquilibrer les débats. Doué faisait trembler Anfield avec une frappe au ras du poteau (94e). Dembélé forçait Alisson à un superbe arrêt (109e). Aucun but n'était inscrit pendant la prolongation et les tirs au but départageaient les deux équipes.

Donnarumma stoppait la deuxième tentative anglaise de Darwin Nunez. Il récidivait devant Curtis Jones. Les joueurs parisiens n'en rataient aucun pour se qualifier en quart de finale. Ils joueront le vainqueur d'Aston Villa-Bruges.