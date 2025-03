A peine installé, Tudor envoie une pique au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Nouvel entraîneur de la Juventus Turin, Igor Tudor s’est réjoui de la présence de Randal Kolo Muani au sein de son effectif. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille considère l’attaquant prêté par le Paris Saint-Germain comme un joueur de classe mondiale.

Mattéo Guendouzi pourra en témoigner, Igor Tudor n’est pas toujours élogieux avec les joueurs français. Mais les internationaux tricolores de la Juventus Turin peuvent se rassurer. A peine installé sur le banc des Bianconeri, le successeur de Thiago Motta a rapidement complimenté ses Bleus. A commencer par Randal Kolo Muani. Pour le nouvel entraîneur turinois, l’attaquant prêté par le Paris Saint-Germain représente une valeur sûre.

« Kolo, je l'ai rencontré hier (mercredi). Il est super fort, je n'ai même pas à le dire, a encensé le Croate pendant sa présentation devant les médias ce jeudi. Je l'ai vu jouer contre la Croatie, mais je l'ai vraiment rencontré hier pour la première fois. J'essaierai de l'utiliser au mieux pour le bien de l'équipe. » A la place de son homologue du Paris Saint-Germain Luis Enrique, Igor Tudor ne l’aurait sans doute pas écarté puis poussé vers la sortie. Quoi qu’il en soit, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille se réjouit de pouvoir compter sur l’avant-centre, mais aussi sur le milieu français Khéphren Thuram.

Thuram, l'anecdote de Tudor

« Hier, j'ai eu son papa au téléphone, il était normal de saluer Lilian. On a bavardé, il m'a dit : "S'il fait quelque chose de mauvais, donne-lui tout de suite une gifle !" (rires). Il l'a vraiment dit comme ça. Je lui ai répondu : "Non, il est bien élevé, tout le monde m'en a dit du bien." Khéphren est fort, je le connais, je l'ai affronté avec Marseille, contre Nice, je m'en souviens bien. Un joueur talentueux, humble et toujours prêt à se mettre à disposition », a encore complimenté Igor Tudor.