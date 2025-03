PSG-OM ‍: Défaite sur tapis vert, le Qatar évite le drame

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le Parc des Princes accueille ce dimanche soir le Classique de la Ligue 1 entre le PSG et l’OM, et des dérapages sont redoutés dans les tribunes pour le grand retour d’Adrien Rabiot dans la capitale.

Depuis plusieurs jours, le Paris Saint-Germain s’inquiète de potentiels dérapages dans les tribunes du Parc des Princes pour le grand retour d’Adrien Rabiot au Parc des Princes… sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Formé dans la capitale, l’international français sera à coup sûr la cible de chants insultants de la part des Ultras du club parisien. Mais depuis le début de la saison, la Ligue de Football Professionnel ne rigole plus avec les insultes proférées en tribunes, encore plus lorsque celles-ci peuvent être qualifiées d’homophobes.

PSG-OM : Le Qatar craint une défaite sur tapis vert https://t.co/FZ4z2PEaxH — Foot01.com (@Foot01_com) March 15, 2025

La menace d’une interruption de la rencontre, voire même d’une défaite sur tapis vert, plane par conséquent sur le Parc des Princes. Un scénario que Luis Enrique veut absolument éviter, comme il l’a confié samedi en conférence de presse de veille de match. L’entraîneur espagnol et les dirigeants du PSG peuvent être rassurés, le Collectif Ultra Paris a bien conscience de la situation et selon les informations de notre confrère Arthur Perrot, le CUP a fait passer le message auprès de ses membres qu’il était hors de question de pénaliser l’équipe.

Le Collectif Ultra Paris a conscience des risques

« D’autant que la relation avec l’entraîneur Luis Enrique et les joueurs est très bonne et que la fin de saison s’annonce palpitante », conclut le journaliste de RMC. Autrement dit, le chambrage sera de mise de la part du public parisien à l’égard d’Adrien Rabiot, mais la ligne rouge ne devrait pas être dépassée afin de ne pas donner l’opportunité aux autorités de punir le Paris Saint-Germain. Chez le Collectif Ultra Paris comme chez les dirigeants parisiens, on restera néanmoins méfiant car des actes isolés restent possibles et pénaliseraient de toute évidence l’actuel leader de la Ligue 1 ce dimanche soir durant ce match si attendu face à l’OM en clôture de la 26e journée du championnat.