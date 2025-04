Camavinga au PSG, le Real lui fait un prix d’ennemi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Intéressé par le profil du milieu français Eduardo Camavinga, le Paris Saint-Germain s’attaque à un dossier compliqué. A cause des tensions avec le club francilien, le Real Madrid ne lui fera aucun cadeau et fixe un prix uniquement réservé aux Parisiens.

A en croire les récentes rumeurs, le Paris Saint-Germain semble à la recherche d’un milieu de terrain confirmé pour la saison prochaine. Et c’est en Espagne que le futur champion de France espère trouver son bonheur. La direction francilienne se tient à l’affût en cas d’ouverture pour Frenkie de Jong, dont l’avenir au FC Barcelone reste incertain. Mais les Parisiens ne s’interdisent pas non plus de piocher dans le riche effectif du Real Madrid. Comme indiqué cette semaine, le Paris Saint-Germain a également coché le nom de l’international français Eduardo Camavinga.

L’entraîneur Luis Enrique serait séduit par son profil à la fois jeune et expérimenté. L’Espagnol s’estime capable de faciliter sa progression et d’en faire une pièce maîtresse de son équipe. Un statut que le Merengue ne possède absolument bas au Real Madrid. Il est vrai que des blessures freinent parfois son évolution dans la capitale espagnole. Mais au-delà de ses pépins physiques, Eduardo Camavinga n’a pas toujours les faveurs de son coach Carlo Ancelotti. L’Italien a sans doute été refroidi par certaines performances décevantes et par sa tendance à commettre des erreurs grossières.

Pour le PSG, c'est 80 M€

Le Real Madrid serait donc prêt à lui ouvrir la porte s’il réclamait un bon de sortie cet été. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain ? Oui et non… Car en raison des tensions entre les deux clubs, le président madrilène Florentino Pérez pourrait se montrer gourmand. Alors que les Parisiens envisagent un transfert de l’ancien Rennais à 60 millions d’euros, le patron de la Maison Blanche, qui se contenterait de ce montant avec n’importe quelle autre équipe, aurait l’intention de réclamer 80 millions d’euros à son homologue et ennemi Nasser Al-Khelaïfi. Autant dire que le Qatari ne se laissera pas pigeonner.