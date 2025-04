Panique avant PSG-Aston Villa

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG devra faire sans Marquinhos contre Aston Villa, et cela inquiète beaucoup car Luis Enrique ne dispose pas d'un remplaçant rassurant pour affronter les attaquants anglais.

La montée en puissance du PSG en Coupe d’Europe force l’admiration. Au bord de l’élimination à deux matchs de la fin de la phase de poule, les Parisiens se sont réveillés face à Manchester City et Stuttgart pour ensuite enchainer par des victoires convaincantes sur Brest puis l’élimination de Liverpool dans une double confrontation épique. Les voilà en quarts de finale et avec le statut de favori face à une formation d’Aston Villa bien renforcée cet hiver, mais qui ne possède pas non plus une armada comparable à celle des Parisiens. Néanmoins, malgré un 11 de départ trouvé de manière définitive par Luis Enrique, la moindre absence fait froid dans le dos des supporters du Paris SG. Achraf Hakimi n’a aucune doublure proche de son niveau, mais dans la charnière centrale, l’absence pour cause de suspension de Marquinhos laisse un gros doute.

Luis Enrique n'a tout simplement pas le choix

Qui sera capable de faire le duo avec Pacho, toujours aussi solide derrière ? Lucas Hernandez avait le profil mais l’ancien du Bayern Munich est clairement loin du compte aux yeux de Luis Enrique, qui ne lui fait pas confiance. A une semaine du match, c’est Lucas Beraldo qui se détache puisque l’entraineur espagnol lui a fait confiance sur les derniers matchs malgré des performances en dents de scie. Mais comme le souligne Le Parisien ce jeudi, Luis Enrique n’a tout simplement pas le choix. Presnel Kimpembe est hors course, Lucas Hernandez n’est pas convaincant, et Milan Skriniar est parti. Ce sera donc Lucas Beraldo malgré ses absences bizarres contre Dunkerque cette semaine en Coupe de France. Et cela ne rassure pas l’ancien défenseur du PSG José-Karl Pierre-Fanfan.

« Je trouve qu’il manque vraiment d’autorité à un poste qui en exige beaucoup. C’est quelqu’un de trop gentil dans son attitude et on a la sensation qu’il est dans une espèce d’opération séduction. C’est l’importance de ce match plus que la nature de l’adversaire qui fait naître ces doutes. J’aurais été un peu plus inquiet si ça avait ét le Barça ou le Real en face. S’il n’est pas capable de contenir les attaquants d’Aston Villa ou de répondre aux attentes contre cet adversaire, c’est que la marche est peut-être un peu trop haute aujourd’hui pour lui… », a glissé Pierre-Fanfan dans les colonnes du Parisien, histoire de faire comprendre que Lucas Beraldo était attendu au tournant sur ce match aller au Parc des Princes.