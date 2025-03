PSG ‍: Désiré Doué, une offre époustouflante se prépare

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Désiré Doué pourrait connaitre dans les prochains jours les joies d'une première sélection avec l'équipe de France. Il faut dire que sa dynamique avec le PSG a de quoi impressionner.

Le PSG a flairé le bon coup l'été dernier en récupérant Désiré Doué au Strade Rennais. La concurrence du Bayern Munich était forte dans ce dossier mais le crack tricolore a préféré rester dans son pays et s'imposer sous les ordres de Luis Enrique. Si ses débuts avec le Paris Saint-Germain n'ont pas été évidents, Désiré Doué est peu à peu monté en puissance. Désormais, l'ancien de Rennes se bat pour une place de titulaire et apporte énormément lorsqu'il est sur le terrain. Des performances assez convaincantes pour décider Didier Deschamps à le sélectionner avec l'équipe de France pour la prochaine double confrontation face à la Croatie en quarts de finale de la Ligue des Nations. Aussi, son niveau de jeu, sa polyvalence et son potentiel font craquer un certain Pep Guardiola.

Désiré Doué fait tourner la tête de Manchester City

Selon les informations de Don Balon, l'entraineur de Manchester United est totalement fasciné par le talent de Désiré Doué. Il ferait apparemment pression sur sa direction de Manchester City pour qu'elle envoie une offre au PSG l'été prochain. D'ailleurs, les champions d'Angleterre en titre sont disposés à donner 70 millions d'euros au club de la capitale pour récupérer Doué. Peu de chances néanmoins de voir le crack français partir du Paris Saint-Germain dans quelques mois. Luis Enrique l'adore et les pensionnaires du Parc des Princes misent sur lui pour de nombreuses années. Désiré Doué est encore en lice en Ligue des champions et aura une nouvelle fois l'opportunité de se montrer en quarts de finale de la compétition face à Aston Villa. Nul doute que l'intérêt des meilleures équipes européennes lui feront en tout cas plaisir.