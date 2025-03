Luis Enrique met à genoux une légende du PSG

Dans : PSG.

Un an et demi après son arrivée à Paris, Luis Enrique récolte enfin les fruits de sa méthode. Vainqueur à Liverpool, le PSG est devenu un favori sérieux pour remporter la Ligue des champions. Pour Luis Fernandez, l'Espagnol est désormais inattaquable.

Les doutes et la peur de se faire éliminer dès les poules de la Ligue des champions sont désormais bien loin au Paris Saint-Germain. En quelques semaines, l'équipe parisienne s'est trouvée un collectif, un dispositif tactique cohérent et surtout des résultats probants. Paris fait peur en France et en Europe. C'est d'autant plus le cas après sa qualification à Liverpool mardi. Le PSG s'est offert le numéro 1 de la phase de Ligue des Champions et le leader de la Premier League que tout le monde voyait comme la meilleure équipe d'Europe. Tout le mérite en revient à Luis Enrique, architecte de cette équipe depuis l'été 2023.

Le PSG incarne la réussite de la méthode Enrique

L'entraîneur espagnol a fait fort puisque le PSG 2024-2025 a été rajeuni et ne possède plus de grandes stars comme Kylian Mbappé. C'est surtout une belle revanche personnelle car, à l'automne dernier, les observateurs étaient nombreux à remettre en cause sa méthode. Inefficace et décevant, le PSG avait perdu 3 de ses 5 premiers matchs en Ligue des champions. Interrogé par le JDD, Luis Fernandez apprécie que Luis Enrique ait fait taire les mauvaises langues. L'ancien coach du club parisien (1994-1996, 2000-2003) est conquis par le projet de l'entraîneur espagnol.

« J’ai entendu beaucoup de critiques dures sur Luis Enrique et tout n’a pas été parfait, mais maintenant, je crois que tout le monde se tait. Cette équipe est flamboyante. Déjà, il sait ce qu’est gagner la Ligue des champions. Partout où il est passé, à part peut-être avec la sélection espagnole, il a mis en place et fait jouer de belles équipes. Il a des idées, une animation et un style de jeu bien définis, et par son attitude il transmet de la motivation à son groupe. Tout le monde parle le même langage. Ce PSG est à son image, il donne le maximum, ne triche pas et respecte ses supporters », a t-il indiqué. Un avis partagé par de nombreux supporters parisiens mais aussi beaucoup de suiveurs neutres.