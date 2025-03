Raul Asencio remercie le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Toujours en quête d'un défenseur central, le PSG a tenté de faire venir Raul Asencio. La jeune pépite espagnole a fait connaitre son choix, et le Real Madrid passe avant tout.

Il y a un mois, la presse européenne relayait l’intérêt du PSG et d’autres clubs européens pour la bonne pioche du Real Madrid cette saison. Alors que les blessures s’accumulent pour les défenseurs centraux comme Alaba et Militao, Raul Asencio a parfaitement profité de ces absences pour s’imposer au coeur de la charnière madrilène. Le jeune espagnol est désormais un joueur essentiel, et il va être compliqué à déloger s’il continue à ce niveau sur les prochaines semaines, lui qui a répondu présent en Liga comme en Ligue des Champions. A 22 ans, celui qui a répondu à l’appel de la sélection espagnole la semaine dernière, possède encore un contrat classique de joueur issu du centre de formation, et valable jusqu’en 2026. De quoi faire saliver le PSG qui recherche un défenseur central d’avenir, pour l’après-Marquinhos notamment.

Le Real tout proche de boucler Asencio

Mais la cause est perdue d’avance, affirme El Chiringuito. Le média espagnol assure que Raul Asencio a remercié le PSG pour son intérêt et son offre généreuse, mais qu’un accord a été trouvé pour qu’il prolonge au Real Madrid jusqu’en 2029, avec des options pouvant l’emmener jusqu’en 2031 avec la Casa Blanca. Impossible pour le PSG de lutter sachant qu’Asencio se voit offrir une perspective d’être un pion essentiel de l’avenir des Merengue, le club de son enfance à qui il a décidé de rester loyal. Même si les négociations se poursuivent toujours, l’Espagnol a assuré à ses dirigeants qu’il n’était intéressé que par une prolongation de contrat. Le Real Madrid va donc blinder sa pépite défensive, avec la célèbre clause à un milliard d’euros qui devrai tenir éloigné le PSG pour un bon bout de temps.