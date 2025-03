PSG ‍: Mbappé fait une promesse claire à Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est encore en lice en Ligue des champions et en cas de qualification face à Aston Villa en quarts de finale, le club de la capitale affronterait possiblement le Real Madrid. Un moment qui serait forcément spécial pour un certain Kylian Mbappé.

Après des années de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid l'été dernier. Problème, il n'est pas forcément parti en très bons termes avec le PSG et Nasser Al-Khelaïfi. Les deux hommes ont été déçus du comportement de chacun. En cas de retrouvailles cette saison en Ligue des champions (possible en demi-finales), ce serait forcément un événement marquant. Kylian Mbappé ne veut en tout cas pas trop se mettre de pression sur le sujet. D'ailleurs, il respecterait le président du Paris Saint-Germain s'il était amené à devoir lui serrer la main.

Mbappé est passé à autre chose mais...

Lors d'une interview accordée au Parisien, l'attaquant du Real Madrid a en effet répondu sans langue de bois à la question, affirmant même devoir beaucoup à Nasser Al-Khelaïfi : « Bien sûr, bien sûr ! J’ai joué sept ans à Paris, j’y ai connu des moments extraordinaires. Je ne suis pas du genre à ne regarder que le négatif, je sais être reconnaissant sur ce qu’on m’apporte dans la vie, autant sur le plan professionnel que personnel. Bien sûr que je lui serrerais la main, et ne m’imaginez pas cracher dans ma main avant de serrer la sienne ». Pour rappel, Mbappé est toujours en conflit avec le PSG concernant le versement de primes et de salaires. Le champion du monde 2018 demande en tout 55 millions d'euros au club de la capitale. A ce sujet, Mbappé se dit confiant et ne veut plus faire de polémiques. Pour l'instant, la demande du joueur a été jugée irrecevable par la commission de discipline de la LFP.