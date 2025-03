Le PSG laisse le Parc des Princes au Paris FC

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que les rumeurs envoient le PSG à Massy, l'idée de voir le club de la capitale rester au Parc des Princes s'amenuise. D'autant que la mairie de Paris n'a plus aucun intérêt à faire des efforts envers le Paris Saint-Germain.

Cette semaine, un site économique a affirmé que l'émir du Qatar avait donné son feu vert pour que le PSG retienne la candidature du site de Massy pour construire son futur stade de 90.000 places et les installations qui vont autour. Même si cette révélation a été atténuée, le déménagement du Paris Saint-Germain semble désormais inéluctable, la rupture avec Anne Hidalgo étant acquise. Valorisé à 4,5 milliards d'euros, le PSG a besoin d'avoir son propre stade et l'élue refuse de le vendre au Qatar. Même si les élections municipales ont lieu dans un an, rien ne devrait changer, car contrairement à il y a quelques années, Nasser Al-Khelaifi n'est plus le seul à vouloir discuter du Parc des Princes.

Le Paris FC attend l'ouverture pour le Parc des Princes

Le Paris Football Club est en course pour monter en Ligue 1 et le rachat du club par la famille Arnault donne des ambitions à l'autre équipe de la capitale. S'exprimant sur RMC, Jimmy Brau, journaliste pour ce média, confirme que le Paris FC est déjà prêt à s'installer au Parc des Princes. « Les discussions avec la mairie ont changé concernant le Parc des Princes. Car désormais, avec l’émergence du Paris FC, il est clair que le Parc des Princes ne se retrouvera pas sans club résident. Si le Paris Saint-Germain part, et que le Paris FC est en Ligue 1, sachant que c’est un projet compliqué que de renouveler leur contrat avec Charléty et que Jean-Bouin est une solution transitoire, le Parc des Princes est solution toute trouvée pour revoir le Paris FC au Parc, puisqu’à la base, c'est lui qui jouait dans ce stade avant l’apparition. Le Parc des Princes ne sera pas vide, c’est un moyen de pression supplémentaire pour la ville », explique le journaliste.

La mairie ne pense plus au PSG

Et son collègue Arthur Perrot d'aller dans le même sens concernant le fait que le PSG a tourné le dos au Parc des Princes malgré le coup de tension avec le Collectif Ultras Paris. « Très clairement, on sent très bien ces derniers jours qu’il y a une piste qui se dégage et sort un peu du lot, c’est donc le site de Massy. C’est à 20kms de Paris et c’est très bien desservi, cela pousse certains dirigeants parisiens d’aller vers cette option. Mais il n’y a rien d’acté. Chacun fait son lobbying (…) Le PSG ne fait pas de son avenir le résultat des élections municipales, ils pensent qu’ils ont assez patienté et ne mise pas tout sur un changement de municipalité (...) C'est très difficile à accepter, mais le PSG pense être allé au bout », explique le journaliste de RMC.