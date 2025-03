Le PSG irrésistible, les footix se régalent

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Régulièrement critiqué en France comme à l’étranger, le Paris Saint-Germain fait grimper sa cote de popularité. L’équipe de Luis Enrique parvient à reconquérir le cœur de ses supporters et des observateurs neutres.

Le Paris Saint-Germain réussit un bel exploit. Sans parler du huitième de finale de la Ligue des Champions remporté face à Liverpool, le club de la capitale parvient à redorer son image en France et même à l’étranger. Ce n’était pas gagné tant le pensionnaire du Parc des Princes était régulièrement critiqué voire moqué. Mais comme le journaliste Christophe Cessieux, de nombreux observateurs ont changé d’opinion sur l’équipe parisienne.

🗣💬"Ce PSG-là peut entrer dans le coeur de ceux que les supporters encartés appellent dédaigneusement les footix. Cette équipe, et pas ce club, me séduit. Ils donnent du plaisir, qu'on soit supporters ou non"@ccessieux06 valide la version 2024-2025 du PSG. pic.twitter.com/8PznWRIpQY — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) March 15, 2025

« Je pense que ce PSG peut entrer dans le coeur de ceux que les supporters encartés appellent dédaigneusement les footix : ces gens qui ont le défaut d'aimer le foot, les équipes françaises en général, sans être chauvins au point de n’aimer qu'un seul club, a commenté le chroniqueur de RMC. Il y a beaucoup d'ultras que ce soit à Marseille, à Lyon, à Saint-Etienne, à Nice, dans toutes les villes de France. De toute façon, l'ennemi de la Province, c'est Paris, il faut le savoir. Moi je suis Provincial et on m'a toujours élevé dans la haine du Parisien et de son équipe de football qui plus est. »

« Il n'empêche que cette équipe, depuis le début de la saison, me séduit, a avoué le journaliste. Parce que ce sont de jeunes joueurs talentueux qui donnent l'impression de s'éclater sur le terrain, sans savoir si leur coéquipier va vouloir ou non tirer le penalty et le prendre à l'autre, sans savoir si c'est lui la star ou si c'est l'autre, sans savoir s'il va quitter le club à l'issue de la saison… Bref, vous voyez à qui je fais allusion. Cette année, on a l'impression que ce n'est plus du tout le cas du côté de Paris. »

Al-Khelaïfi, ça ne passe toujours pas

« Ce sont de jeunes joueurs talentueux qui sont évidemment payés comme des milliardaires, mais ça c'est le foot en général, qui donnent l'impression de s'éclater sur un terrain et qui donnent du plaisir aux gens qui les regardent, qu'ils soient supporters ou non. Moi je n'ai jamais été supporter du PSG, mais l'autre jour j'étais devant ma télé, j'étais derrière Paris et j'étais content à la fin du match. Ça ne m'était jamais arrivé dans ma vie, parce que cette équipe me fait plaisir. Cette équipe, pas ce club. Parce que quand Nasser vient faire son cinoche à la fin du match, j'ai envie de lui jeter des pommes pourries dessus. Même Luis Enrique que je détestais au début de la saison, je suis désolé mais j'ai retourné ma veste », a assumé Christophe Cessieux.