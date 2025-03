Le Parc des Princes abandonné, le CUP supplie le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que le Paris Saint-Germain poursuit ses démarches afin de construire un nouveau stade, le Collectif Ultras Paris s’y oppose. Le groupe de supporters appelle le président Nasser Al-Khelaïfi à ralentir.

Dans l’esprit de Nasser Al-Khelaïfi, un retour en arrière n’est plus possible. Le président du Paris Saint-Germain a acté le départ du Parc des Princes après le désaccord avec la maire Anne Hidalgo. Depuis plusieurs mois, le Qatari s’active pour trouver le site qui accueillera son nouveau stade alors que ses démarches ne font pas l’unanimité dans la capitale. Du côté des tribunes, le Collectif Ultras Paris refuse de déménager et appelle les candidats à la mairie de Paris en 2026 à annoncer leurs intentions.

Communiqué du mercredi 26 mars 2025.



« Le Parc des Princes, notre forteresse, notre histoire, notre identité, est sérieusement menacé, a souligné le groupe de supporters dans un communiqué. Le Paris SG, symbole de notre ville et de notre passion, doit rester chez lui, à Paris et au Parc, là où bat son coeur. Face aux rumeurs, aux tergiversations, nous ne restons pas silencieux. Pendant des années, Madame Hidalgo a joué avec nos espoirs, laissant croire que le Parc des Princes serait possiblement vendu au PSG, avant de se dérober sans proposer d'autres solutions viables pour le club, incapable de renouer le dialogue avec ses dirigeants. »

« A vous, candidats et futurs candidats à la mairie, nous demandons des engagements clairs et fermes : où vous situez-vous concernant l'avenir du PSG au Parc des Princes ? Soutiendrez-vous un projet ambitieux pour moderniser et agrandir notre stade et garantir que le PSG y reste pour les décennies à venir, et si oui comment ? Laisserez-vous notre club être déraciné, livré aux appétits immobiliers et aux calculs politiciens ? », s’interroge l’association.

Le CUP tente de calmer Al-Khelaïfi

« Le Parc n'est pas négociable, poursuit-elle. Il n'est pas qu'un stade, c'est notre maison, un patrimoine vivant, un lieu de mémoire et de combats. Vos silences ou vos demi-réponses seront jugés comme des trahisons par les milliers de supporters qui font vivre ce club jour après jour. (…) Dans ce contexte, nous demandons aussi au club de faire preuve de patience en vue des échéances 2026, d'ouverture et de coopération face aux solutions qui pourraient être proposés pour garantir cet ancrage historique. » Manifestement, les états d'âme du CUP n'affectent pas les plans de Nasser Al-Khelaïfi.