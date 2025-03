Le PSG rend hommage à la tour Eiffel avec son maillot 2025-2026

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le maillot domicile du Paris Saint-Germain pour la saison 2025-2026 a fuité et son design est un hommage rendu à la tour Eiffel. Les Parisiens le porteront dès la Coupe du monde des clubs.

Comme toujours, Footy Headlines dévoile en avant-première, bien avant leur sortie officielle, les maillots des plus grandes équipes de football. Forcément, le Paris Saint-Germain, l’un des plus gros vendeurs de maillot au monde, n’allait pas y échapper. Cette fois encore, le site spécialisé dans la fuite des designs des kits a frappé fort. Le maillot domicile de l’actuel leader du championnat de France pour la saison 2025-2026 a été rendu public, plusieurs semaines avant la date de sortie officielle prévue. FH révèle que ce maillot présente le coloris bleu habituel, avec une bande centrale rouge et blanche. Comme d’habitude, penserez-vous à raison. Sauf que Nike ne s’est pas arrêté à cela et a ajouté une touche parisienne plutôt originale.

La tour Eiffel sur le maillot du PSG

🚨 Ce à quoi ressemblera le maillot domicile du PSG la saison prochaine. 🔴🔵



Le design rend hommage à la Tour Eiffel.



📸 @Footy_Headlines

Il n’y pas que le logo du Paris Saint-Germain qui fera référence à la tour Eiffel la saison prochaine. En effet, en plus de ses couleurs habituelles, le maillot domicile parisien présentera un motif géométrique évoquant l’architecture de la plus haute tour de la capitale. L'arrivée de la Coupe du monde des clubs en plein été sera l’occasion d’ailleurs l’occasion de voir les Parisiens porter leur nouveau maillot avant même le coup d’envoi de la prochaine saison de championnat.

Footy Headlines conclut en affirmant que le maillot domicile du PSG pour la saison prochaine sera mis en circulation à l’achat très probablement à partir de mai/juin 2025. Encore quelques semaines à patienter pour les supporters intéressés.