Lamine Yamal au PSG, le Qatar ne lâche rien

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Toujours désireux de s’offrir les meilleurs joueurs de la planète, Nasser al-Khelaïfi continue de faire le forcing auprès de l’entourage de Lamine Yamal pour se payer le plus grand talent d’Europe.

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain est régulièrement cité dans des rumeurs sur un possible départ de Lamine Yamal du FC Barcelone. Celui qu’on peut facilement considérer aujourd’hui comme la plus grande pépite du football actuel aurait apparemment fait l’objet d’une offre colossale de plus de 200 millions d’euros l’été dernier. Joan Laporta l’avait confirmé sans pour autant dévoiler l’identité du club à l’origine de cette offre. Selon la presse espagnole, il s’agissait alors du PSG, lequel garde toujours un œil sur les performances du joueur. Surtout, il scrute avec attention l’évolution des négociations entre le Barça et Lamine Yamal. Tandis qu’il est censé signer son nouveau contrat avec son club formateur dès sa majorité atteinte en juillet prochain, les discussions patinent légèrement et les rumeurs l’envoyant à Paris repartent de plus belle. Nasser al-Khelaïfi a d'ailleurs un plan bien précis.

Nasser al-Khelaïfi veut convaincre le père de Lamine Yamal

1,5 milliard pour Lamine Yamal, l'Arabie Saoudite sort l'offre du siècle https://t.co/oqXA0drDPr — Foot01.com (@Foot01_com) March 13, 2025

Les intérêts de Lamine Yamal sont aujourd’hui gérés par l’influent Jorge Mendes, un ami proche de Joan Laporta mais également dans les petits papiers du PSG. Tout est fait pour que le joueur prolonge et devienne le joueur le mieux payé de l’effectif. Pour autant, le natif de Barcelone continue de tergiverser, selon Don Balon. A tel point que Nasser al-Khelaïfi entend bien en profiter. Le média espagnol indique que le président du Paris Saint-Germain est prêt à offrir une prime à la signature de près d’un million d’euros spécialement pour le père de Lamine Yamal, en plus d’un salaire colossal pour son fils. Une telle arrivée permettrait à Luis Enrique de bénéficier d'une nouvelle option non négligeable sur le front de l'attaque.

Côté FC Barcelone, l’idée est de rester raisonnable dans les négociations sur le futur salaire de Lamine Yamal. La direction blaugrana ne veut pas vivre la même situation qu’avec Lionel Messi, à une époque où un seul joueur disposait d’un salaire hors norme, loin de celui des autres joueurs. La route est encore longue avant d'avoir le fin mot de ce feuilleton haletant.