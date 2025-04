Le PSG rêve de cet international français, son prix explose

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG est intéressé par Khephren Thuram dans l’optique du prochain mercato, mais la concurrence anglaise a fait grimper les prix en flèche dans le dossier de l’international français de la Juventus Turin.

Déjà bien outillé au milieu de terrain avec Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves ou encore Warren Zaïre-Emery, le Paris Saint-Germain aimerait recruter un joueur supplémentaire dans ce secteur de jeu. L’idée est de s’attacher les services d’un jeune joueur à fort potentiel, capable de rapidement répondre aux attentes de Luis Enrique et un international français a tapé dans l’oeil de Luis Campos. Il s’agit de Khephren Thuram, qui souffle le chaud et le froid avec la Juventus Turin depuis le début de la saison.

Kolo Muani à la Juve, le PSG récupère Khephren Thuram https://t.co/X84em3vvoa — Foot01.com (@Foot01_com) March 26, 2025

Le site Tutto Juve confirme d’ailleurs la tendance en citant le club de la capitale parmi les formations les plus chaudes pour faire venir l’ex-Niçois. Mais la tâche ne sera pas simple et cela pour plusieurs raisons. D’abord, la Vieille Dame n’a pas spécialement planifié de vendre Khephren Thuram, un joueur sur lequel compte le nouvel entraîneur Igor Tudor et dont le potentiel ne fait aucun doute en interne. Surtout, en cas de départ, les possibilités ne manqueront pas pour le frère de Marcus puisque selon le média transalpin, la Premier League est également à bloc sur ce dossier.

Grosse concurrence anglaise pour Khephren Thuram

Manchester United, Arsenal et Newcastle ont imité le PSG en se renseignant sur la possibilité d’un transfert de Khephren Thuram et en se positionnant concrètement pour faire venir le joueur. Des intérêts anglais qui vont logiquement faire exploser le prix de celui qui avait été vendu pour 20 millions d’euros par le Gym à la Juventus Turin l’été dernier. Même si rien n’est encore figé ou impossible, l’affaire se complique donc pour le PSG. Luis Campos reste toutefois attentif et prêt à dégainer, au cas où la porte viendrait à s’ouvrir dans le courant de l’été, notamment en fonction du changement d’entraîneur qui est encore possible à la Juventus, Igor Tudor n’ayant signé que jusqu’au mois de juin pour le moment.