Le PSG viré de Ligue 1 ‍? La fausse bonne idée

Par Eric Bethsy

Quasiment assuré de conserver son titre, le Paris Saint-Germain a rapidement tué le suspense en Ligue 1. Les Parisiens surclassent totalement le championnat. Mais des exemples à l’étranger montrent que la situation pourrait changer.

Sauf exploit d’Angers au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain sera officiellement champion de France samedi. Un seul point suffit aux Parisiens pour assurer leur première place au classement. Ce sera la fin d’un scénario déjà connu depuis des mois. Sans concurrence, le tenant du titre a encore survolé le championnat. Mais pour le journaliste du Point, Adrien Mathieu, sa puissance financière n’est pas la seule raison, et il l'explique dans un article malicieusement titré : « Faut-il exclure le PSG pour relancer l’intérêt de la Ligue 1 ? ».

« Sur qui rejeter la faute ? Le PSG est dans une autre dimension avec ses moyens financiers et ses top joueurs européens, a d’abord admis le spécialiste du Point. Mais ce n'est pas de la faute du portefeuille illimité du club de la capitale si l'OM a perdu deux matchs cette saison contre Auxerre et pris un seul point face à Reims. De son côté, Monaco a eu du mal à combiner championnat et Coupe d'Europe, Lille est sorti épuisé de son périple en Ligue des Champions tandis que l'OL ne parvient plus à retrouver sa splendeur d'antan. »

« On ne demande pas à ces équipes de concurrencer le PSG, ce serait irréaliste, mais juste de limiter l'écart démesuré qui les sépare du champion chaque année, a réclamé notre confrère. Sans parler de la Coupe de France, où toutes les locomotives attendues de la L1 sont aux abonnés absents dans le dernier carré, où on retrouve pourtant l'AS Cannes, équipe de quatrième division. » Si la concurrence parvient au moins à se rapprocher, un revirement de situation n’est pas à exclure. La preuve avec l’histoire récente de la Bundesliga et de la Serie A.

Le PSG n'est pas à l'abri

« Il ne faut surtout désespérer de rien : le Bayern Munich, imprenable pendant une décennie en Allemagne, a fini par laisser tomber sa couronne au bénéfice du Bayer Leverkusen. En Italie, la Juventus a connu une domination similaire avant de voir son titre revenir à plusieurs équipes : l'Inter, l'AC Milan et Naples, a rappelé le journaliste. On n'a plus qu'à patienter pour voir une Ligue 1 un peu plus disputée, ou du moins dont l'enjeu ne consiste pas juste à deviner quelles équipes vont terminer aux places d'honneur. » A l'heure actuelle, l'hypothèse paraît bien difficile à imaginer.