Daniel Riolo agressé après l'exploit du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Daniel Riolo est la cible de nombreux supporters parisiens après la qualification du PSG face à Liverpool en Ligue des Champions. Placé face à ses incohérences, le journaliste de RMC a aussi été la cible de Nicolas Anelka.

Très tôt dans la saison, Daniel Riolo a eu des avis catégoriques sur le Paris Saint-Germain et notamment sur son entraîneur Luis Enrique. Le journaliste a eu des mots forts à l’égard de l’ancien sélectionneur de l’Espagne, affirmant que le PSG allait droit dans le mur avec lui, qu’il ne terminerait peut-être pas la saison ou encore qu’il était l’un des pires coachs de ces dernières années pour le club parisien. Après la qualification du Paris SG à Liverpool ce mardi en huitième de finale de la Ligue des Champions, de nombreux extraits ressortent. Nicolas Anelka s’est notamment amusé à publier plusieurs vidéos des avis de Daniel Riolo en début de saison.

Le problème, quand tu fais des émissions tous les soirs comme Riolo, avec des avis aussi affirmés, c'est que tu risques de te contredire toi-même ou d'être contredit par les faits si tu ne les nuances pas, et donc de te faire rattraper par la patrouille.pic.twitter.com/WVBU3XGgfW — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) March 12, 2025

L’occasion pour l’ancien attaquant des Bleus et du PSG de fracasser le journaliste. « Il faut faire attention à ces grands imposteurs. Il a jamais joué, jamais entraîné, jamais été agent, jamais été président, jamais été directeur sportif. Le petit Riolo est touché… Reste concentré sur ta femme et va la défendre quand elle se fait éteindre sur son émission au lieu de répondre à mes story. Pascal Praud 2.0. La prochaine fois évite de tirer un bilan de la saison au mois de septembre. Comme tu es touché, tu vas répondre dans ton émission ce soir » a publié Nicolas Anelka sur Instagram avant de conclure.

Nicolas Anelka foudroie Daniel Riolo

« T’étais pas d’accord avec moi quand je disais que le PSG jouait bien collectivement déjà en septembre et t’as voulu faire le malin, j’ai patienté et je te réponds 6 mois après avec les preuves sur le terrain et maintenant tu chiales. Petit enfant gâté » a publié Nicolas Anelka, qui a décidément des comptes à régler avec Daniel Riolo, lequel s’est simplement fendu d’un tweet rappelant à l’ancien attaquant parisien qu’il avait été recalé par RMC. « Anelka est parait il chaud ce matin … c’est bien c’est bien il oublie qu’il a essayé d être consultant… chez nous ? Oui c’est vrai tout le monde a oublié … c’est mieux d’ailleurs. La joie fait perdre la tête » a répondu le journaliste. L’ambiance est décidément chaude entre les deux hommes, qui ne risquent pas de partir en vacances ensemble ni d’animer une émission en commun dans les années à venir.