De Bruyne future star du PSG, la folle rumeur

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat à Manchester City, Kevin De Bruyne a annoncé son départ au terme de la saison. Le milieu de terrain ne devrait pas manquer de solutions pour la suite de sa carrière. Plusieurs formations sont probablement intéressées par le milieu offensif belge. Y compris le PSG selon une rumeur improbable.

Régulièrement annoncé sur des pistes peu crédibles, le Paris Saint-Germain fait encore l’objet d’une rumeur complètement folle. Cette fois, le club de la capitale se retrouve associé à Kevin De Bruyne. Le milieu offensif de 33 ans va quitter Manchester City après la fin de son contrat en juin prochain. Ce jeudi, le Belge a lui-même annoncé son départ aux supporters sur les réseaux sociaux. « Ce seront mes derniers mois en tant que joueur de Manchester City », a écrit le Mancunien qui n’a pas l’intention de prendre sa retraite cet été. D’où les bruits de couloir qui circulent déjà sur sa prochaine destination.

L’un d’entre eux concerne donc le Paris Saint-Germain, cité par la société de paris Oddschecker parmi les possibilités de Kevin De Bruyne. Il y a encore quelques années, la perspective de récupérer une star libre, même en fin de carrière, aurait probablement intéressé les dirigeants parisiens. Mais le Citizen ne correspond plus aux critères du club de la capitale dans son projet actuel. Le Paris Saint-Germain mise sur de jeunes talents et le Diable Rouge n’a sans doute plus les jambes pour appliquer le plan de jeu de Luis Enrique.

Des pistes plus crédibles pour De Bruyne

A priori, son avenir se situe davantage parmi les hypothèses récemment énumérées par Foot Mercato. D’après nos confrères, River Plate, Galatasaray, Fenerbahçe et San Diego sont à l’affût. La franchise de Major League Soccer a même déjà entamé des discussions avec le meneur de jeu. On apprend également que le Neom SC a approché Kevin De Bruyne qui ne ferme pas la porte à l’écurie de deuxième division saoudienne. On serait donc loin d’une équipe de haut niveau comme le Paris Saint-Germain.